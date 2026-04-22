Nuevas oportunidades de inversión en los servicios

El Consejo de Estado, gabinete chino, publicó en enero un plan de trabajo para optimizar y ampliar la oferta de servicios, fomentar nuevos motores del consumo de servicios y promover una mejora de calidad y un acceso público más amplio.

Denis Depoux, director general global de la consultora alemana Roland Berger, dijo que el concepto de “Servicios en China” se asocia cada vez más con “Hecho en China” para reflejar un cambio estratégico hacia una integración de alto valor.

Señaló que una mayor apertura del sector ayudará a liberar el potencial de los servicios modernos, una fuente clave de empleo y crecimiento.

Este impulso político se da en un contexto en el que el sector de servicios de China ya se consolidó como un motor importante del crecimiento económico, proporcionando una base sólida para una mayor apertura.

El valor agregado del sector de servicios de China creció 5,4% interanual hasta 80,89 billones de yuanes (u$s 11,8 billones) en 2025, lo que representó 61,4% del crecimiento económico total, de acuerdo con el Buró Nacional de Estadísticas.

Según previsiones publicadas el mes pasado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, se espera que el sector de servicios de China supere los 100 billones de yuanes durante el período del XV Plan Quinquenal (2026-2030).

Economistas señalaron que un mayor enfoque en el sector refleja una etapa natural del desarrollo económico de China hacia un crecimiento de mayor calidad.

Las empresas multinacionales ya responden a estos cambios ampliando inversiones, modernizando operaciones y profundizando su presencia en sectores vinculados a los servicios en China.

El grupo logístico alemán DHL, por ejemplo, pondrá en funcionamiento su centro logístico principal en Shenzhen, provincia de Guangdong, en la segunda mitad del año, en medio de cambios en los patrones comerciales y una creciente demanda de servicios logísticos más rápidos.

La instalación ampliará la capacidad para el comercio electrónico y los envíos urgentes, mejorará la eficiencia y reforzará los vínculos entre China y el resto del mundo, además de sumar nuevas rutas de carga desde Shenzhen hacia importantes destinos globales, dijo John Pearson, director ejecutivo de DHL Express.

Por ZHONG NAN.