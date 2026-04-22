Nuevas fuerzas redefinen cómo compra China

Esto puede llevar a los consumidores a elegir productos y servicios más selectivos y de mayor calidad, dijo Malindog-Uy.

“El futuro del consumo en China no consiste en comprar más, sino en comprar mejor, de forma más inteligente y con mayor sentido”, afirmó.

Peter T.C. Chang, investigador asociado de la Asociación de Amistad Malasia-China, señaló que las fuerzas productivas de nueva calidad acelerarán la transición desde el consumo masivo hacia un consumo personalizado y de mayor calidad.

“El mercado de consumo de China evolucionará hacia un ecosistema orientado por propósitos, donde el consumo refleje no solo lo que las personas compran, sino quiénes son y cómo eligen vivir”, afirmó Chang.

Gracias al uso de líneas de producción flexibles, sistemas de detección de demanda impulsados por IA y control de calidad inteligente, los fabricantes ahora pueden ofrecer productos personalizados a gran escala sin aumentos significativos de costos, explicó.

Chang mencionó a la empresa de electrodomésticos Haier, que permite a los consumidores diseñar refrigeradores en línea, señalando que las fábricas inteligentes pueden satisfacer cada pedido único con la eficiencia que antes solo era posible en la producción masiva.

“Esto elimina la tradicional disyuntiva entre accesibilidad e individualidad, permitiendo un nuevo modelo de consumo que es a la vez más personalizado y de mayor calidad”, dijo.

Los legisladores chinos aprobaron el esquema del XV Plan Quinquenal durante las sesiones anuales de los máximos órganos legislativo y asesor político del país, celebradas el mes pasado.

Entre las tareas, el Gobierno señaló que, para avanzar en su iniciativa “China Hermosa”, la nación debe continuar la lucha clave contra la contaminación, junto con la mejora de los ecosistemas, acelerar la transición hacia prácticas de producción y estilos de vida ecológicos, y garantizar que el objetivo de alcanzar el pico de emisiones de carbono antes de 2030 se cumpla según lo previsto.

Yang Muyi, analista sénior de Ember, un centro de estudios global sobre políticas energéticas, señaló que la inteligencia artificial y los dispositivos inteligentes pueden influir en la forma en que las personas consumen energía.

A medida que la electricidad limpia se vuelve más distribuida y variable a lo largo del tiempo, la IA puede ayudar a los hogares y comunidades a ajustar cuándo y cómo utilizan la energía, explicó Yang.

Chang añadió que la IA, la biotecnología y otras tecnologías avanzadas son clave para satisfacer la demanda de un consumo más saludable y ecológico.

La nutrición de precisión impulsada por IA y los electrodomésticos inteligentes permitirán soluciones de bienestar personalizadas, como suplementos dietarios adaptados a cada persona, indicó. Al mismo tiempo, las cadenas de suministro habilitadas con blockchain pueden ayudar a los consumidores a verificar la huella ambiental de los productos.

Chang agregó que la infraestructura digital y la logística inteligente pueden llevar productos personalizados y de alta calidad a zonas desatendidas, lo que contribuirá a reducir la brecha de consumo entre áreas urbanas y rurales.

Por PRIME SARMIENTO.