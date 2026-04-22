El templo colgante de Datong: siglos de ingenio en la montaña

“Lo que me impacta es que, después de 1.500 años, sigue colgado tan firmemente en la ladera de la montaña”, dijo la turista ucraniana Yana en una publicación en la plataforma de videos cortos Douyin. “Nunca estuve en un lugar tan impresionante, así que se lo recomiendo a todos: vengan a verlo”.

El aumento de visitantes generó largas filas, con tiempos de espera que se extienden durante horas en temporada alta. Las autoridades locales anunciaron que, a partir del 1 de abril, la cuota diaria de entradas para ascender al templo se ha reducido de 3.275 a 2.475, con el objetivo de disminuir la carga sobre la antigua estructura.

La construcción original del complejo no está documentada, aunque la visión predominante la vincula con el sacerdote taoísta Kou Qianzhi, quien, según se dice, pidió en sus últimas palabras que sus discípulos construyeran “un templo en el aire” durante la dinastía Wei del Norte (386-534). Ellos cumplieron su deseo, y el templo fue restaurado y reconstruido en dinastías posteriores.

La verdadera genialidad de ingeniería del templo no reside en sus pilares visibles, sino en sus vigas horizontales. Hao Weihe, experto local en patrimonio, explicó que están hechas de madera de cicuta resistente, talladas con forma de tijera en uno de sus extremos e incrustadas profundamente en el acantilado. Como pernos de expansión, se ajustan a medida que penetran en la roca: dos tercios quedan incrustados y un tercio expuesto para sostener la estructura. Cada una puede soportar varias toneladas métricas.

El templo también tiene un gran valor cultural. El Salón de las Tres Religiones alberga estatuas de Buda, Confucio y el filósofo taoísta Lao Tse, reflejando la armonía religiosa, explicó Zhu Zhifang, guía turística del templo. Los visitantes también pueden admirar los delicados tallados en los aleros curvados, las tejas del techo y los rincones de las pasarelas de madera, añadió.

Por WANG RU y ZHU XINGXIN.