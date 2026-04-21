El error que todos cometen con la chinche del Arce: por qué nunca deberías pisarla si entra a tu casa

Sucede que este líquido contiene feromonas que actúan como una señal de auxilio o de congregación, lo que puede atraer a otros ejemplares adentro de tu casa.

A diferencia de otros insectos, la chinche del Arce posee una pigmentación roja muy intensa en su cuerpo. Cuando las pisas sobre superficies porosas como alfombras, cortinas o paredes pintadas, este pigmento actúa como un tinte permanente.

Chinche del Arce (1).jpg La chinche del Arce puede atraer también a otras plagas secundarias.

Más allá de todo lo mencionado, lo cierto es que la chinche del Arce puede atraer también a otras plagas secundarias, como escarabajos de alfombra y hormigas.

Aunque la presencia de la chinche del Arce sea molesta, mantener la calma y evitar el pisotón es la clave para mantener un hogar limpio y libre de invasores.

Cómo eliminar correctamente a la chinche del Arce