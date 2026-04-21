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El error que todos cometen con la chinche del Arce: por qué nunca deberías pisarla si entra a tu casa

Si ves una chinche del Arce en tu casa, no debes cometer este error para empeorar la situación. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Debes evitar el pisotón para mantener tu hogar limpio y libre de invasores. 

Debes evitar el pisotón para mantener tu hogar limpio y libre de invasores. 

Con la llegada de las temperaturas extremas, un visitante inesperado ha comenzado a invadir a las distintas casas: la chinche del Arce. Si bien lo cierto es que su presencia no representa un riesgo para la salud de humanos y mascotas, muchosn son los que quieren erradicarla.

Aunque su color negro con líneas anaranjadas la hace fácilmente reconocible, existe un error muy común que los propietarios cometen al intentar combatirlas y que podría empeorar la situación: pisarlas para exterminarlas.

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El aroma liberado por la chinche del Arce puede atraer mucho m&aacute;s a la plaga.&nbsp;

El aroma liberado por la chinche del Arce puede atraer mucho más a la plaga.

Por qué no deberías pisar a la chinche del Arce si entra a tu casa

El principal motivo para evitar pisar a la chinche del Arce es su mecanismo de defensa química. Al ser aplastada, este insecto libera un fluido con un olor fétido y penetrante que va más allá de ser rico o feo.

Sucede que este líquido contiene feromonas que actúan como una señal de auxilio o de congregación, lo que puede atraer a otros ejemplares adentro de tu casa.

A diferencia de otros insectos, la chinche del Arce posee una pigmentación roja muy intensa en su cuerpo. Cuando las pisas sobre superficies porosas como alfombras, cortinas o paredes pintadas, este pigmento actúa como un tinte permanente.

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La chinche del Arce puede atraer tambi&eacute;n a otras plagas secundarias.&nbsp;

La chinche del Arce puede atraer también a otras plagas secundarias.

Más allá de todo lo mencionado, lo cierto es que la chinche del Arce puede atraer también a otras plagas secundarias, como escarabajos de alfombra y hormigas.

Aunque la presencia de la chinche del Arce sea molesta, mantener la calma y evitar el pisotón es la clave para mantener un hogar limpio y libre de invasores.

Cómo eliminar correctamente a la chinche del Arce

  • La aspiradora es tu mejor arma: aspira los ejemplares vivos, retira la bolsa inmediatamente y sella los restos en un contenedor exterior.
  • Agua jabonosa: una mezcla de agua con detergente lavaloza aplicada con un pulverizador es letal para ellas, ya que elimina su capa protectora sin provocar la liberación de químicos defensivos.
  • Sellado preventivo: la mejor forma de evitar estas plagas es sellar grietas en ventanas y puertas antes de que busquen refugio contra el frío.

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