Con la llegada de las temperaturas extremas, un visitante inesperado ha comenzado a invadir a las distintas casas: la chinche del Arce. Si bien lo cierto es que su presencia no representa un riesgo para la salud de humanos y mascotas, muchosn son los que quieren erradicarla.
El error que todos cometen con la chinche del Arce: por qué nunca deberías pisarla si entra a tu casa
Si ves una chinche del Arce en tu casa, no debes cometer este error para empeorar la situación. Todos los detalles, en la nota
Aunque su color negro con líneas anaranjadas la hace fácilmente reconocible, existe un error muy común que los propietarios cometen al intentar combatirlas y que podría empeorar la situación: pisarlas para exterminarlas.
Por qué no deberías pisar a la chinche del Arce si entra a tu casa
El principal motivo para evitar pisar a la chinche del Arce es su mecanismo de defensa química. Al ser aplastada, este insecto libera un fluido con un olor fétido y penetrante que va más allá de ser rico o feo.
Sucede que este líquido contiene feromonas que actúan como una señal de auxilio o de congregación, lo que puede atraer a otros ejemplares adentro de tu casa.
A diferencia de otros insectos, la chinche del Arce posee una pigmentación roja muy intensa en su cuerpo. Cuando las pisas sobre superficies porosas como alfombras, cortinas o paredes pintadas, este pigmento actúa como un tinte permanente.
Más allá de todo lo mencionado, lo cierto es que la chinche del Arce puede atraer también a otras plagas secundarias, como escarabajos de alfombra y hormigas.
Aunque la presencia de la chinche del Arce sea molesta, mantener la calma y evitar el pisotón es la clave para mantener un hogar limpio y libre de invasores.
Cómo eliminar correctamente a la chinche del Arce
- La aspiradora es tu mejor arma: aspira los ejemplares vivos, retira la bolsa inmediatamente y sella los restos en un contenedor exterior.
- Agua jabonosa: una mezcla de agua con detergente lavaloza aplicada con un pulverizador es letal para ellas, ya que elimina su capa protectora sin provocar la liberación de químicos defensivos.
- Sellado preventivo: la mejor forma de evitar estas plagas es sellar grietas en ventanas y puertas antes de que busquen refugio contra el frío.