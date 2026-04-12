Cómo eliminar a la chinche del Arce usando un poco de tierra de diatomeas: repelente casero efectivo

Al ser un producto natural, es seguro para aplicar en hogares donde hay niños o animales, siempre que se utilice la versión de "grado alimenticio". De esta manera, puedes perforar el exoesqueleto de la chinche del Arce y otros insectos.

Aunque la tierra de diatomeas es un excelente repelente y controlador, el organismo de sanidad agraria recomienda no descuidar la higiene urbana. La limpieza de hojas secas y el sellado de grietas con silicona son pasos fundamentales para evitar la aparición de la chinche del Arce.

chinche del arce, plaga.jpg La chinche del Arce no representa un peligro para la salud humana, tampoco para las mascotas.

Si esta plaga ya ingresó a tu casa, lo mejor será que uses una aspiradora o agua jabonosa, evitando siempre aplastarlas para prevenir manchas y olores desagradables en los ambientes.

Cómo usar la tierra de diatomeas para eliminar a esta plaga

Para que la tierra sea efectiva contra la plaga, es fundamental seguir estos consejos de aplicación: