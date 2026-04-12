La aparición masiva de la chinche del Arce (Boisea trivittata) ha encendido las alarmas en los hogares mendocinos. Este insecto, que si bien no representa un peligro para la salud humana o de las mascotas, se ha convertido en una verdadera pesadilla por su capacidad de invasión.
Cómo eliminar a la chinche del Arce usando un poco de tierra de diatomeas: repelente casero efectivo
La chinche del Arce puede ser eliminada con diferentes elementos caseros en tu casa. ¿Cómo usar la tierra de diatomeas?
Ante esta situación, el ISCAMEN ha sido claro: la clave no está en las fumigaciones masivas, sino en el control focalizado. Este, puede hacerse con un elemento casero que estos insectos no suelen tolerar: la tierra de diatomeas.
Tierra de diatomeas contra la chinche del Arce: qué es y por qué funciona
La tierra de diatomeas es un mineral de origen vegetal, compuesto por algas microscópicas fosilizadas. A diferencia de los insecticidas químicos tradicionales, este producto actúa de forma mecánica.
Al ser un producto natural, es seguro para aplicar en hogares donde hay niños o animales, siempre que se utilice la versión de "grado alimenticio". De esta manera, puedes perforar el exoesqueleto de la chinche del Arce y otros insectos.
Aunque la tierra de diatomeas es un excelente repelente y controlador, el organismo de sanidad agraria recomienda no descuidar la higiene urbana. La limpieza de hojas secas y el sellado de grietas con silicona son pasos fundamentales para evitar la aparición de la chinche del Arce.
Si esta plaga ya ingresó a tu casa, lo mejor será que uses una aspiradora o agua jabonosa, evitando siempre aplastarlas para prevenir manchas y olores desagradables en los ambientes.
Cómo usar la tierra de diatomeas para eliminar a esta plaga
Para que la tierra sea efectiva contra la plaga, es fundamental seguir estos consejos de aplicación:
- Identificar los focos: localiza los lugares donde las chinches se agrupan para tomar sol, generalmente paredes blancas o marcos de ventanas que dan al norte.
- Esparcir en puntos de entrada: crea una barrera física esparciendo el polvo en los umbrales de las puertas, grietas en las paredes y marcos de ventanas.
- Uso en el jardín: si tienes ejemplares de arce negundo, aplica el polvo en la base del tronco para interceptar a los insectos que bajan a buscar refugio.