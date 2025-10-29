Inicio Sociedad Garrapata
Mascotas

Cómo utilizar la tierra de diatomeas para eliminar las garrapatas en tu mascota

Este polvo blanco puede ser efectivo a la hora de eliminar las garrapatas en tu mascota. Descubre cuál es la mejor forma de utilizarlo, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Muchos dueños prefieren el uso de elementos caseros para eliminar los problemas en su mascota.

Muchos dueños prefieren el uso de elementos caseros para eliminar los problemas en su mascota.

Con la llegada de los primeros calores, uno de los problemas más frecuentes que puede presentarse en tu mascota es el de la aparición de las garrapatas, pequeños parásitos que pueden causar serios inconvenientes. Ante los costosos tratamientos y productos químicos, son muchas las personas prefieren el uso de elementos caseros.

En este sentido, es la tierra de diatomeas la que se posiciona como una alternativa natural. Sucede que este elemento ayuda a deshidratar a los insectos presentes en el pelaje.

huevos, garrapatas.jpg
Si no son eliminadas, las garrapatas pueden comprometer la salud de tu mascota.&nbsp;

Si no son eliminadas, las garrapatas pueden comprometer la salud de tu mascota.

Cómo utilizar la tierra de diatomeas para eliminar las garrapatas en tu mascota

Para usar tierra de diatomeas contra garrapatas en mascotas, aplica el polvo seco directamente sobre el pelaje seco, asegurándote de que llegue a la piel y evitando la cara.

Puedes utilizar el producto con un cepillo para distribuirlo mejor, frotándolo en áreas como el cuello y la espalda. A la hora de llevar a cabo este truco casero, es importante tomar precauciones y usar guantes o mascarilla. Sucede que el polvo puede irritar los ojos y las vías respiratorias.

Si no quieres aplicarla directamente en tu mascota, tienes que saber que la tierra de diatomeas puede ser aplicada en camas y alfombras donde la misma reposa, para eliminar garrapatas del ambiente.

tierra de diatomeas
La tierra de diatomeas debe ser utilizada con extrema precauci&oacute;n.&nbsp;

La tierra de diatomeas debe ser utilizada con extrema precaución.

Siempre es recomendable consultar a un veterinario para obtener el mejor método de tratamiento para tu mascota, especialmente para garantizar la eficacia y seguridad.

Por qué la tierra de diatomeas es efectiva contra las garrapatas

La tierra de diatomeas es efectiva contra las garrapatas porque su polvo microscópico tiene bordes afilados que rasgan el exoesqueleto de los insectos, y al mismo tiempo absorbe los aceites y grasas protectoras de su cutícula, lo que provoca su deshidratación y muerte.

Ya lo sabes, si quieres eliminar las garrapatas presentes en tu mascota, será mejor que utilices la tierra de diatomeas con precaución. Como puedes ver, ofrece grandes beneficios.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar