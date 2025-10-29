Cómo utilizar la tierra de diatomeas para eliminar las garrapatas en tu mascota

Puedes utilizar el producto con un cepillo para distribuirlo mejor, frotándolo en áreas como el cuello y la espalda. A la hora de llevar a cabo este truco casero, es importante tomar precauciones y usar guantes o mascarilla. Sucede que el polvo puede irritar los ojos y las vías respiratorias.

Si no quieres aplicarla directamente en tu mascota, tienes que saber que la tierra de diatomeas puede ser aplicada en camas y alfombras donde la misma reposa, para eliminar garrapatas del ambiente.

tierra de diatomeas La tierra de diatomeas debe ser utilizada con extrema precaución.

Siempre es recomendable consultar a un veterinario para obtener el mejor método de tratamiento para tu mascota, especialmente para garantizar la eficacia y seguridad.

Por qué la tierra de diatomeas es efectiva contra las garrapatas

La tierra de diatomeas es efectiva contra las garrapatas porque su polvo microscópico tiene bordes afilados que rasgan el exoesqueleto de los insectos, y al mismo tiempo absorbe los aceites y grasas protectoras de su cutícula, lo que provoca su deshidratación y muerte.

Ya lo sabes, si quieres eliminar las garrapatas presentes en tu mascota, será mejor que utilices la tierra de diatomeas con precaución. Como puedes ver, ofrece grandes beneficios.