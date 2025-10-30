Granizo en la región de Cuyo: estas son las zonas afectadas por fuertes tormentas

Se viene fuertes tormentas para toda la Argentina, pero en los próximos días se espera que fuertes lluvias con granizo lleguen a la zona de Cuyo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en gran parte de la región. A continuación te contaremos todos los detalles.
Alerta por granizo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.