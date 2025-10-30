Una famosa tienda chilena desembarcó en la Argentina: ropa y zapatillas con precios ultrabajos

Embed - Tricot Argentina on Instagram: "¡Tricot ahora también está en Argentina! Tus prendas favoritas directo a tu puerta, sin necesidad de viajar a Chile ¿Ya realizaste tu primera compra? cuéntanos Conoce más en tricot.com.ar #TricotArgentina #Lanzamiento #primavera #verano #outfit" View this post on Instagram A post shared by Tricot Argentina (@tricot.argentina)

Qué se sabe sobre la tienda

Tricot fue fundada en 1952 por la familia Pollak y su primer local se inauguró en pleno centro de Santiago. Ese fue el punto de partida de una cadena especializada en vestuario para la familia chilena, que hoy cuenta con más de 100 tiendas a lo largo del país.

La marca ofrece una colección para mujeres, hombres y niños de todas las edades e incluye de todo, desde ropa interior hasta accesorios y zapatillas. La tienda web tiene disponibles remeras desde $7.990, ropa interior a partir de $5.990, camisas a $13.990 y jeans a partir de $18.990. También, hay vestidos desde $18.990, pantalones desde $ 14.990 y zapatillas por $18.990.

Las compras se hacen en pesos argentinos, con la posibilidad de abonar con tarjetas locales y acceder a envío gratis en pedidos superiores a $ 50.000. Los plazos de entrega van de dos a diez días hábiles, dependiendo la zona del país.

ropa en tricot Algunos articulos disponibles para comprar en Tricot. Imagen: composición Diario Uno.

Durante el proceso de compra, la tienda online calcula automáticamente el arancel aduanero, que se suma al monto final antes de confirmar el pago. Por ejemplo, una orden de $60.970 tributa alrededor de $9.100 en concepto de importación, teniendo en cuenta la estimación informada en la plataforma.