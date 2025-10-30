Mezclar pegamento y bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La reacción química provoca que el pegamento se seque y endurezca en segundos, permitiendo reparaciones muy rápidas. Más allá de esto, la mezcla se usa para rellenar grietas, agujeros y huecos en superficies, siendo especialmente útil para reparar plásticos.

Como el bicarbonato agrega volumen y estructura, lo que da como resultado una unión mucho más gruesa y fuerte que el superpegamento por sí solo. La consistencia final es similar a un cemento o plástico muy duro.

beneficios, mezcla Con el bicarbonato, el efecto del pegamento se ve potenciado.

El bicarbonato de sodio mezclado con pegamento es apto para reparar una gran variedad de materiales, como plástico, cerámica, madera y metal. Una vez que la mezcla se endurece por completo, se puede lijar, dar forma e incluso pintar para un acabado más prolijo.

Precauciones de uso

Debido a la rapidez con la que se endurece la mezcla, es necesario aplicar el pegamento y el bicarbonato con agilidad y precisión. El proceso de curación de la misma genera calor, por lo que se debe tener precaución y usar protección para los ojos.

Algo importante de aclarar es que esta mezcla funciona específicamente con pegamento de cianoacrilato. No funciona de la misma manera con pegamentos escolares o de otro tipo.