Por qué poner bicarbonato de sodio en el sustrato del árbol de jade

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

arbol de jade (6)

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: por qué poner bicarbonato de jade en el sustrato

Colocarle tan solo un poco de bicarbonato de sodio al sustrato del árbol de jade puede resultar verdaderamente positivo, y es que de acuerdo a expertos de jardinería, beneficia en: prevención de hongos y plagas, y altera el pH.

Alterar el pH del árbol de jade es positivo, ya que permite que las raíces de la planta puedan recibir más fácilmente los nutrientes, ganando a la vez la creación de un entorno hostil para la aparición de hongos en la tierra. En cuanto a la colocación de bicarbonato de sodio para evitar la presencia de plantas, colocando en la base del tallo también, podrás ponerle punto final a problemas con hormigas, pulgones y cochinillas.

bicarbonato (1)

Colocar bicarbonato de sodio de manera excesiva, puede ser letal para nuestro árbol de jade, por lo que dentro de las recomendaciones de uso aparecen: