El árbol de jade sigue siendo la mayor tendencia en plantas en este 2025, y es que su estética y los pocos cuidados que necesita son los principales motivos por el cual muchos optan por esta planta para decorar el interior de casa. Además, la llegada de la primavera hace más interesante la posibilidad de tener una suculenta.
Por qué poner bicarbonato de sodio en el sustrato del árbol de jade
La planta puede recibir nutrientes desde el sustrato, y el árbol de jade puede verse muy beneficiado colocando simplemente algo de bicarbonato de sodio
A través del sustrato, el árbol de jade recibe nutrientes que le permiten crecer fuerte y sano, es por eso mismo que muchos recomiendan colocar distintos elementos que hagan que la planta se refuerce aún más. Entre las recomendaciones de expertos en jardinería, aparece el colocarle bicarbonato de sodio, ¿qué beneficios tiene?
Por qué la primavera es tan positiva para el árbol de jade
Los expertos en jardinería cada vez recomiendan más que las personas se animen a comprar un árbol de jade para decorar el interior de casa. Esto se debe a que se trata de una planta que necesita de cuidados mínimos, que es superestética, y que además, si eres seguidor del Feng Shui, está muy vinculada a las energías.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: por qué poner bicarbonato de jade en el sustrato
Colocarle tan solo un poco de bicarbonato de sodio al sustrato del árbol de jade puede resultar verdaderamente positivo, y es que de acuerdo a expertos de jardinería, beneficia en: prevención de hongos y plagas, y altera el pH.
Alterar el pH del árbol de jade es positivo, ya que permite que las raíces de la planta puedan recibir más fácilmente los nutrientes, ganando a la vez la creación de un entorno hostil para la aparición de hongos en la tierra. En cuanto a la colocación de bicarbonato de sodio para evitar la presencia de plantas, colocando en la base del tallo también, podrás ponerle punto final a problemas con hormigas, pulgones y cochinillas.
Colocar bicarbonato de sodio de manera excesiva, puede ser letal para nuestro árbol de jade, por lo que dentro de las recomendaciones de uso aparecen:
- Poner apenas una capa fina en el sustrato, lejos del tallo
- Hacerlo de manera líquida, disolviendo una cucharada de bicarbonato de sodio cada un litro de agua. Es perfecta para regar las hojas o la base del sustrato.