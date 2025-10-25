Por qué no florece mi árbol de jade en primavera

El árbol de jade es una planta que no necesita de muchos cuidados, por lo que siguiendo las recomendaciones apuntadas a la frecuencia del riego, exposición a luz solar y consejos sobre la ubicación que debe ocupar en casa, la suculenta logrará vivir durante mucho tiempo. La llegada de la primavera comienza a cambiar no solo cuidados, sino también como se desarrolla.

Como explican los expertos en jardinería de Purplant, hay cuidados que cambian rotundamente en las plantas con los cambios de estación, y es que están vinculados a las temperaturas y otras condiciones. Esto se da con las plantas de interior y exterior, entre ellas el árbol de jade, que pasa de su fase de reposo a su fase de crecimiento.

Árbol de Jade.jpg El árbol de jade no florece en las mismas épocas que otras plantas.

Como consecuencia de una temperatura más calurosa y agradable, sumado a una luz solar más intensa, el árbol de jade se desarrolla internamente de otra manera en su crecimiento. Es por eso mismo que se trata de una época del año en la que es perfecta para poder realizar trabajos como reproducción, trasplante o poda de la suculenta.

Árbol de jade: por qué no florece en primavera

El árbol de jade es una planta que necesita estar bajo ciertas condiciones para poder florecer, y a diferencia de otras, la suculenta no va a florecer, ya que su ciclo natural de floración ocurre en el otoño e invierno. Los expertos en jardinería la definen como una especie de "día corto" y "temperatura baja".

La primavera es una época perfecta para que el árbol de jade comience a crecer, pero eso no implica que la planta se vaya a desarrollar por completo. Para poder verla florecer con sus flores blancas o rosadas, hay que esperar a finales del otoño y durante el invierno.