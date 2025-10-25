Cada vez más personas buscan darle toques naturales a su hogar, es por eso que buscan decorarla con diferentes estilos de planta. El árbol de jade pica en punta entre las opciones, por ofrecer una alternativa que requiere de cuidados mínimos para poder mantenerla sana y fuerte.
Por qué no florece mi árbol de jade en primavera
Los expertos en plantas dieron a conocer los motivos por el cual tu árbol de jade no está floreciendo durante la primavera
La primavera es una época perfecta para casi todas las especies de plantas, ya que muchas sufren un proceso de brote, crecimiento y floración, pero es importante saber que esto puede no darse en todas las especies. Muchos han notado que el árbol de jade no florece a pesar de la estación, y los expertos en jardinería explicaron por qué ocurre esto.
Primavera: ¿es buena o mala estación para el árbol de jade?
Aquellos que son expertos en plantas y jardinería en general, saben que la primavera es la mejor época del año para casi todas las especies del mundo, ya que entran en una faceta en donde comienzan a desarrollarse de otra manera. Estas pueden brotar, comenzar a crecer y hasta florecer. A pesar de las dudas, en el árbol de jade, tiene grandes beneficios.
El árbol de jade es una planta que no necesita de muchos cuidados, por lo que siguiendo las recomendaciones apuntadas a la frecuencia del riego, exposición a luz solar y consejos sobre la ubicación que debe ocupar en casa, la suculenta logrará vivir durante mucho tiempo. La llegada de la primavera comienza a cambiar no solo cuidados, sino también como se desarrolla.
Como explican los expertos en jardinería de Purplant, hay cuidados que cambian rotundamente en las plantas con los cambios de estación, y es que están vinculados a las temperaturas y otras condiciones. Esto se da con las plantas de interior y exterior, entre ellas el árbol de jade, que pasa de su fase de reposo a su fase de crecimiento.
Como consecuencia de una temperatura más calurosa y agradable, sumado a una luz solar más intensa, el árbol de jade se desarrolla internamente de otra manera en su crecimiento. Es por eso mismo que se trata de una época del año en la que es perfecta para poder realizar trabajos como reproducción, trasplante o poda de la suculenta.
Árbol de jade: por qué no florece en primavera
El árbol de jade es una planta que necesita estar bajo ciertas condiciones para poder florecer, y a diferencia de otras, la suculenta no va a florecer, ya que su ciclo natural de floración ocurre en el otoño e invierno. Los expertos en jardinería la definen como una especie de "día corto" y "temperatura baja".
La primavera es una época perfecta para que el árbol de jade comience a crecer, pero eso no implica que la planta se vaya a desarrollar por completo. Para poder verla florecer con sus flores blancas o rosadas, hay que esperar a finales del otoño y durante el invierno.