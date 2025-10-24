El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias para este sábado y un domingo electoral con sol

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros portales climáticos muestran un sábado 25 de octubre con grandes posibilidades de lluvias y temperaturas que no superarán los 20º C, el domingo 26, día de elecciones, los votantes no deberán llevar paraguas a las escuelas en las que le toque votar. Al menos esto es lo que adelanta el pronóstico.
Es que tal y como lo indican los portales climáticos, el tiempo mejorará considerablemente: el sol aparece como el protagonista durante casi toda la jornada electoral, con algunas nubes dispersas y temperaturas templadas.
Los mendocinos asistirán a las urnas con temperaturas que oscilarán entre los 9ºC y los 24ºC.
Un sábado con lluvias tempranas y mejoras hacia la tarde
La inestabilidad marcará el inicio del fin de semana. En el llano, las probabilidades de lluvia alcanzan el 70% durante la madrugada y las primeras horas del sábado, con un cielo gris y temperaturas que rondarán los 10°C de mínima y los 20°C de máxima.
Sin embargo, el panorama cambia por la tarde: el sol se asoma y mejora el ambiente, lo que permitirá disfrutar de un rato al aire libre antes de que las nubes regresen en la noche.
Será, en definitiva, un día de transición antes del buen clima que se espera para el domingo electoral.
En Potrerillos, lluvias y hasta nieve
El panorama será distinto en la zona de Potrerillos, donde el Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias y posibles nevadas durante la madrugada y la mañana del sábado. A medida que avance el día, el tiempo mejora: el sol vuelve a aparecer por la tarde, aunque el frío se hará sentir con una mínima de 4°C y una máxima de 17°C.
El domingo, la estabilidad también llega a la montaña. Se espera un día soleado, con una máxima de 22°C y una mínima de 4°C.
En resumen, mientras el sábado traerá algo de movimiento climático, el domingo promete ser un día perfecto para salir a votar sin abrigo extra y, sobre todo, sin paraguas.