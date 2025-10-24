El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias para este sábado y un domingo electoral con sol

Pronóstico del tiempo en Mendoza - otoño - centro de la Ciudad de Mendoza Si bien las nubes y la lluvia marcarán la jornada del sábado 25 de octubre, el domingo 26 el pronóstico indica un día electoral soleado. Foto: Gentileza Celia Duek

Un sábado con lluvias tempranas y mejoras hacia la tarde

La inestabilidad marcará el inicio del fin de semana. En el llano, las probabilidades de lluvia alcanzan el 70% durante la madrugada y las primeras horas del sábado, con un cielo gris y temperaturas que rondarán los 10°C de mínima y los 20°C de máxima.

Sin embargo, el panorama cambia por la tarde: el sol se asoma y mejora el ambiente, lo que permitirá disfrutar de un rato al aire libre antes de que las nubes regresen en la noche.

Será, en definitiva, un día de transición antes del buen clima que se espera para el domingo electoral.

En Potrerillos, lluvias y hasta nieve

El panorama será distinto en la zona de Potrerillos, donde el Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias y posibles nevadas durante la madrugada y la mañana del sábado. A medida que avance el día, el tiempo mejora: el sol vuelve a aparecer por la tarde, aunque el frío se hará sentir con una mínima de 4°C y una máxima de 17°C.

El domingo, la estabilidad también llega a la montaña. Se espera un día soleado, con una máxima de 22°C y una mínima de 4°C.

En resumen, mientras el sábado traerá algo de movimiento climático, el domingo promete ser un día perfecto para salir a votar sin abrigo extra y, sobre todo, sin paraguas.