Dolor por la muerte de Patricia Barrera Oro, querida Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo

Patricia estaba casada y era mamá de un niño de 10 años, que era parte de las ligas de Rugby Club Banco Mendoza.

Precisamente esta entidad deportiva fue una de las primeras instituciones en expresar sus condolencias a la familia: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia Muñiz por el fallecimiento de Patricia, mamá de Juanfri, jugador de nuestra división M10”, escribieron desde la cuenta oficial del club.