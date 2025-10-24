La comunidad de Luján de Cuyo despidió con gran dolor a Patricia Barrera Oro, quien fue Reina de la Vendimia de ese departamento en 2003. La noticia de su fallecimiento, que se conoció este viernes, generó profunda tristeza e innumerables mensajes en las redes sociales en memoria de la ex soberana.
Dolor por la muerte de Patricia Barrera Oro, querida Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo
Una de las entidades que homenajeó la memoria de la Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo del 2003 fue el Rugby Club Banco Mendoza
Patricia estaba casada y era mamá de un niño de 10 años, que era parte de las ligas de Rugby Club Banco Mendoza.
Precisamente esta entidad deportiva fue una de las primeras instituciones en expresar sus condolencias a la familia: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia Muñiz por el fallecimiento de Patricia, mamá de Juanfri, jugador de nuestra división M10”, escribieron desde la cuenta oficial del club.
Patricia, quien había representado al distrito de Chacras de Coria, había estudiado en la Escuela del Magisterio de la Universidad Nacional de Cuyo y luego siguió la carrera de Diseño en la Universidad de Mendoza.
Su compañero, Francisco Muñiz, también la recordó con emotivas palabras en redes sociales: “Sos el ángel que guía nuestro camino hace 10 años… Sos mi vida, sos mi todo. Tu lucha fue incesante y tus ovarios de oro. Nunca nos dimos por vencidos… Te prometo que cuidaré a nuestro Juanfri y lo haré feliz como vos nos has hecho. Te amo eternamente”.