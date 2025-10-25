Un descubrimiento increíble: ¿pedazos de la "proto-Tierra" sobrevivieron hasta hoy?

tierra proto El descubrimiento recuerda que la Tierra no fue siempre igual que como la vemos hoy.

Theia también aportó muchísimo material nuevo. Esa colisión alteró la química de nuestro planeta para siempre, transformándolo en algo más parecido a lo que conocemos hoy. Los científicos pensaban que era imposible encontrar fragmentos intactos de la "proto-Tierra" después de tanto tiempo y con el movimiento de las placas tectónicas reciclando material.

"Esta es quizás la primera evidencia directa de que hemos preservado los materiales de la proto Tierra", dijo la coautora del estudio Nicole Nie, profesora en el MIT. "Esto es asombroso porque esperaríamos que esta firma tan temprana se borrara lentamente a través de la evolución de la Tierra".

Antes se encontraron rocas con firmas raras de rutenio que quizás eran de antes del impacto. Pero esas señales también pudieron originarse después de la colisión. Philip Carter, un astrofísico que no participó en el estudio, explica que este nuevo descubrimiento del potasio es la evidencia más sólida hasta la fecha.

La clave del descubrimiento: huellas del potasio

planeta tierra La información descubierta sorprendió a los astrónomos.

Carter fue muy claro al respecto: "La explicación más razonable es que este es material que ha sobrevivido desde antes del impacto". Este estudio parece confirmar algo que era una teoría.

La clave del descubrimiento está en los isótopos de potasio (versiones del mismo elemento con diferente masa). En las rocas de la Tierra dominan el potasio-39 y el potasio-41. Los científicos encontraron que estas rocas antiguas específicas tienen menos potasio-40 de lo normal comparado con otros materiales terrestres.

El equipo usó simulaciones por computadora para entender esto. Modelaron los efectos de los impactos de meteoritos y el gran choque que formó la Luna. Las simulaciones mostraron que la colisión con Theia, en particular, agregó mucho potasio-40 a la Tierra. Esto explica por qué la mayoría de las rocas hoy tienen más potasio-40. Por lo tanto, las rocas con poco potasio-40 deben ser de antes de ese choque. Es un estudio muy detallado.