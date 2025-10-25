Corte de agua: una zona se quedará sin servicio este sábado por arreglos en la red cloacal

El lugar a intervenir, sobre el camino rural a la villa balnearia 7 de marzo (La Baliza), a unos 350 metros del establecimiento depurador, se encuentra vallado, por lo que está restringida parcialmente la circulación en el sector.

La empresa no aclaró por cuánto tiempo será el corte ni cuánto se demorarán en arreglarse el problema. Por ende, se recomienda cuidar las reservas de agua domiciliarias y utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.

Recomendaciones para los usuarios

corte de agua Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.