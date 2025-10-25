Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua programado para este sábado 25 de octubre de 2025 en una zona de la provincia de Buenos Aires a raíz de arreglos en la red cloacal. A continuación, se detalla el área afectada.
Corte de agua: una zona se quedará sin servicio este sábado por arreglos en la red cloacal
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua
Hoy se realizarán trabajos de reparación sobre la cañería cloacal en cercanías de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Carmen de Patagones.
El lugar a intervenir, sobre el camino rural a la villa balnearia 7 de marzo (La Baliza), a unos 350 metros del establecimiento depurador, se encuentra vallado, por lo que está restringida parcialmente la circulación en el sector.
La empresa no aclaró por cuánto tiempo será el corte ni cuánto se demorarán en arreglarse el problema. Por ende, se recomienda cuidar las reservas de agua domiciliarias y utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.