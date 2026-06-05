Murió el Indio Solari a los 77 años

Nacido en Paraná, Entre Ríos, el 17 de enero de 1949 y formado artísticamente en La Plata, Solari construyó a lo largo de su carrera un fenómeno social y cultural difícil de comparar con otro movimiento rockero. Su nombre quedará ligado para siempre a la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que fundó junto a Skay Beilinson y que se convirtió en un símbolo del rock argentino desde fines de los años 70 hasta estos días. Y lo seguirá siendo.

El Indio Solari, de Los Redondos a una carrera solista multitudinaria

Con Los Redondos publicó nueve discos de estudio y protagonizó recitales multitudinarios que marcaron una época. Uno de los hitos más recordados fue el 14 de septiembre de 2013 en el Autódromo de San Martín, cuando reunió a unas 150.000 personas.