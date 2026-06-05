La música argentina y mundial, en especial el rock, atraviesa una jornada de conmoción absoluta tras la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, una leyenda, figura descomunal y uno de los cantantes más convocantes de la historia. Músico, compositor y referente de varias generaciones tenía 77 años y padecía Mal de Parkinson, enfermedad que había hecho pública hace diez años. Su fallecimiento se conoció en las primeras horas de este viernes.
Murió el Indio Solari a los 77 años
Carlos "Indio" Solari, ícono del rock nacional y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en las primeras horas de este viernes. Padecía Parkinson
Nacido en Paraná, Entre Ríos, el 17 de enero de 1949 y formado artísticamente en La Plata, Solari construyó a lo largo de su carrera un fenómeno social y cultural difícil de comparar con otro movimiento rockero. Su nombre quedará ligado para siempre a la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que fundó junto a Skay Beilinson y que se convirtió en un símbolo del rock argentino desde fines de los años 70 hasta estos días. Y lo seguirá siendo.
El Indio Solari, de Los Redondos a una carrera solista multitudinaria
Con Los Redondos publicó nueve discos de estudio y protagonizó recitales multitudinarios que marcaron una época. Uno de los hitos más recordados fue el 14 de septiembre de 2013 en el Autódromo de San Martín, cuando reunió a unas 150.000 personas.
Tras la separación del grupo en 2001, el Indio inició una nueva etapa acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Lejos de perder convocatoria, volvió a romper récords de asistencia y reunió a más de 150.000 espectadores en presentaciones realizadas en ciudades como San Martín, en Mendoza, y Gualeguaychú.
Su último recital presencial tuvo lugar en Olavarría, en marzo de 2017. Años más tarde, confirmó su retiro definitivo de los escenarios. Sin embargo, nunca abandonó la creación artística: participó de experiencias virtuales, impulsó el proyecto musical El Mister y los Marsupiales Extintos y recientemente colaboró con Wos en la canción “Quemarás”.
Con letras que trascendieron generaciones y una identidad artística única, el Indio Solari se convirtió en mucho más que un músico. Su legado permanecerá vivo en una obra que sigue ocupando un lugar central en la historia cultural argentina.