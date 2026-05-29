Sin agua por 30 horas: un corte de agua afecta la ciudad desde esta tarde

Corte de agua: en qué zona se verá afectado el servicio por 30 horas

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, desde la tarde del próximo viernes 29 y hasta la medianoche del sábado 30, se ejecutarán tareas para vincular la nueva cisterna de Plaza Lacarra con la existente en el predio de la Planta Potabilizadora, en Carmen de Patagones.

Los trabajos demandarán afectar el servicio durante 30 horas, lapso en el cual se notará baja presión en la red de la localidad, siendo más evidente en las zonas altas como Villa Lynch, PROCREAR, el Parque Industrial y el Loteo Sosa. Se prevé que los trabajos inicien el viernes 29 a las 16:00 para evitar afectar el dictado de clases, y se extenderán hasta la medianoche del sábado.

corte de agua en bs as Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Las tareas resultan fundamentales para mejorar la capacidad de almacenamiento, la previsibilidad y la calidad del servicio de agua de la ciudad.

Recomendaciones ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.