Posible corte de agua en Buenos Aires: obras en red durarán 6 horas

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio. El objetivo es purgar y limpiar los conductos en sectores específicos de la red, para lo cual se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:

Santa Fe esquina Tucumán

Santa Fe esquina San Martin

Santiago del Estero esquina Salta

Heredia esquina San Martin

La Rioja esquina Aitta

Durante estos trabajos, que serán ejecutados entre las 00:00 y las 06:00 hs, es probable que se registre baja presión en la red de distribución y que se produzca anegación en la vía pública en los sectores mencionados. Una vez finalizadas las maniobras, el servicio de agua se normalizará de forma paulatina y en caso de registrar turbiedad, se recomienda dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual.

agua Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal. Fuente Canva

Recomendaciones ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.