Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua este jueves 21 de mayo de 2026 en un varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Posible corte de agua en Buenos Aires: obras en red durarán 6 horas
ABSA, informó un posible corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en un drenaje. Se verán afectada algunas zonas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio. El objetivo es purgar y limpiar los conductos en sectores específicos de la red, para lo cual se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:
- Santa Fe esquina Tucumán
- Santa Fe esquina San Martin
- Santiago del Estero esquina Salta
- Heredia esquina San Martin
- La Rioja esquina Aitta
Durante estos trabajos, que serán ejecutados entre las 00:00 y las 06:00 hs, es probable que se registre baja presión en la red de distribución y que se produzca anegación en la vía pública en los sectores mencionados. Una vez finalizadas las maniobras, el servicio de agua se normalizará de forma paulatina y en caso de registrar turbiedad, se recomienda dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.