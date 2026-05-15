Corte de agua: por trabajos en la red se interrumpe el servicio en una localidad bonaerense

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se realizarán trabajos de reparación de una cañería de agua ubicada en calle Flora entre San Martín y Mitre, en Carlos Tejedor. Hasta la finalización de las tareas, que se realizarán con apoyo de maquinaria municipal, se registrará baja presión en la red de la localidad.

Además, se van a realizar trabajos de reparación de una cañería de agua ubicada en las calles Roma y Chuquisaca, en el barrio Las Catonas. Las tareas ocasionarán falta de agua hasta su finalización y el servicio se restablecerá paulatinamente después de los arreglos mencionados.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance y priorizar su uso para hidratación, evitando tareas no esenciales hasta la normalización del suministro.

corte de agua Se solicita a las personas usuarias que realicen las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinen su uso solo para consumo e higiene personal. Fuente El Comodorense.

Qué hacer ante un corte de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.