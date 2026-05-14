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Corte de agua: Buenos Aires sufre interrupción de servicios por tiempo indefinido

ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada una importante localidad a lo largo del día

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Corte de agua: Buenos Aires sufre interrupción de servicios por tiempo indefinido. Fuente: Canva

Corte de agua: Buenos Aires sufre interrupción de servicios por tiempo indefinido. Fuente: Canva

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este jueves 14 de mayo de 2026 en una ciudad de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Corte de agua en Buenos Aires interrumpe el suministro en una localidad

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En Bah&iacute;a Blanca hay trabajos programados en la red de agua. Fuente: El Comodorense.

En Bahía Blanca hay trabajos programados en la red de agua. Fuente: El Comodorense.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se llevarán adelante tareas en la intersección de las calles Paraguay y Alvarado, como parte del recambio de cañerías de agua que se realiza en ese sector de Bahía Blanca.

Para ejecutar los trabajos previstos deberá afectarse el suministro de agua a los usuarios de calle Paraguay, entre Zapiola y Zelarrayán; y los ubicados sobre calle Alvarado, entre Casanova y Paraguay. El servicio se restablecerá paulatinamente luego de los arreglos mencionados.

Qué hacer ante un corte de agua

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Se solicita a las personas usuarias que realicen las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectaci&oacute;n y destinen su uso solo para consumo e higiene personal. Fuente Canva.

Se solicita a las personas usuarias que realicen las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinen su uso solo para consumo e higiene personal. Fuente Canva.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

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