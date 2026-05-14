Corte de agua: Buenos Aires sufre interrupción de servicios por tiempo indefinido

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se llevarán adelante tareas en la intersección de las calles Paraguay y Alvarado, como parte del recambio de cañerías de agua que se realiza en ese sector de Bahía Blanca.

Para ejecutar los trabajos previstos deberá afectarse el suministro de agua a los usuarios de calle Paraguay, entre Zapiola y Zelarrayán; y los ubicados sobre calle Alvarado, entre Casanova y Paraguay. El servicio se restablecerá paulatinamente luego de los arreglos mencionados.

Qué hacer ante un corte de agua

canilla de agua, corte de agua Se solicita a las personas usuarias que realicen las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinen su uso solo para consumo e higiene personal. Fuente Canva.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.