Corte de agua: a partir de las 22 y durante todo el miércoles se verá afectado el servicio

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua potable, AySA informa que se realizarán trabajos de mantenimiento interno en la Estación Elevadora La Matanza. Para llevar a cabo estas tareas se procederá a la parada temporal de las instalaciones, con implicancia en el bombeo de agua potable a las redes.

En este sentido, podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22:00 h del martes 12/05 hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en algunas localidades de La Matanza, Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría. El servicio se normalizará progresivamente.

Recomendaciones a tener en cuenta ante el corte de agua

corte de agua en bs as Hay un corte de agua desde las 22 horas del martes hasta la tarde del miércoles 13 de mayo. Fuente: Canva.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.