Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua a partir de este martes 12 de mayo hasta mañana miércoles 13 de mayo de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan el área afectada y los horarios correspondientes.
Corte de agua: a partir de las 22 y durante todo el miércoles se verá afectado el servicio
La empresa operadora de agua y saneamiento, informó que hay un corte de agua programado para optimizar el sistema en algunas zonas del AMBA
Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina dedicada a la prestación de servicio de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua
Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua potable, AySA informa que se realizarán trabajos de mantenimiento interno en la Estación Elevadora La Matanza. Para llevar a cabo estas tareas se procederá a la parada temporal de las instalaciones, con implicancia en el bombeo de agua potable a las redes.
En este sentido, podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22:00 h del martes 12/05 hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en algunas localidades de La Matanza, Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría. El servicio se normalizará progresivamente.
Recomendaciones a tener en cuenta ante el corte de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.