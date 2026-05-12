Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este martes 12 de mayo de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua en Buenos Aires: el servicio se interrumpe desde temprano por reparaciones en el acueducto
ABSA informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada una importante zona por tiempo indefinido
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión en la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se llevará adelante la instalación de una válvula en la intersección de las calles Berutti y Undiano, como parte de la obra de envainado del Acueducto Brandsen, en Bahía Blanca.
Los trabajos, están a cargo de una empresa contratista de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) y demandan la afectación del suministro de agua desde primera hora del día para los usuarios de calle Undiano, en el tramo comprendido entre Berutti y Chile, hasta la finalización de los trabajos, lo cual se reestablecerá paulatinamente el servicio.
Esta obra prevé la rehabilitación del acueducto de 820 milímetros a través de la inserción de una manga que permitirá recuperar la operatividad plena del conducto, junto al recambio de válvulas. Por esta razón, se solicita a los usuarios del sector mencionado que hagan las reservas para cuando se produzca la afectación.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.