Corte de agua en Buenos Aires: el servicio se interrumpe desde temprano por reparaciones en el acueducto

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se llevará adelante la instalación de una válvula en la intersección de las calles Berutti y Undiano, como parte de la obra de envainado del Acueducto Brandsen, en Bahía Blanca.

Los trabajos, están a cargo de una empresa contratista de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) y demandan la afectación del suministro de agua desde primera hora del día para los usuarios de calle Undiano, en el tramo comprendido entre Berutti y Chile, hasta la finalización de los trabajos, lo cual se reestablecerá paulatinamente el servicio.

Esta obra prevé la rehabilitación del acueducto de 820 milímetros a través de la inserción de una manga que permitirá recuperar la operatividad plena del conducto, junto al recambio de válvulas. Por esta razón, se solicita a los usuarios del sector mencionado que hagan las reservas para cuando se produzca la afectación.

corte de agua en bs as Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal. Fuente: Canva.

Recomendaciones ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.