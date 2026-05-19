Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este miércoles 20 de mayo de 2026 en un varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
A partir de esta noche un corte de agua deja sin servicio una localidad bonaerense
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en un acueducto. Se verán afectada algunas zonas por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, llevarán adelante tareas sobre calle Undiano, entre Berutti y Brown, como parte de la obra de envainado del Acueducto Brandsen que se ejecuta en ese sector de Bahía Blanca.
Para realizar los trabajos previstos por la empresa contratista de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), será necesario afectar el suministro de agua a partir de las 23:00 hs del martes 19, ocasionando falta de agua a las personas usuarias de calle Undiano entre Brown y Chile; y baja presión en el cuadrante delimitado por las calles Donado, Chile, Pedro Pico y Brown.
El servicio se reestablecera paulatinamente cuando se terminen con los arreglos.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.