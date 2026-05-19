El mar avanza sin freno en un popular balneario de la Costa y hay 300 edificios con riesgo de derrumbe

playa playa El avance del agua ya causó destrozos en la zona costera de Mar del Tuyú. Foto: gentileza

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en julio de 2021, cuando una fuerte crecida provocó el derrumbe de una vivienda sobre el mar. Ahora, el temor vuelve a instalarse ante el deterioro acelerado de distintos sectores costeros.

Entre los puntos afectados aparece también el Paseo Stella Maris, una construcción relativamente reciente que actualmente presenta sectores suspendidos sobre el vacío tras la desaparición de gran parte de la arena que sostenía el terreno.

La erosión costera vuelve a encender las alarmas entre vecinos y autoridades

Las defensas improvisadas colocadas por propietarios y algunas intervenciones municipales no lograron frenar el avance del agua. El oleaje continúa erosionando la costa y dejando cada vez más expuestas calles, accesos y edificaciones.

La problemática lleva más de tres décadas bajo análisis. De hecho, la provincia de Buenos Aires sancionó la ley 14.664 para avanzar con la expropiación de más de 300 inmuebles en zonas de riesgo. Sin embargo, la aplicación de esa normativa quedó paralizada debido a las limitaciones económicas del municipio.

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El plazo de vigencia de la ley vencerá el próximo 16 de julio y, por el momento, no existen señales concretas de que la medida vaya a ejecutarse antes de esa fecha. Esa incertidumbre profundiza la preocupación entre quienes viven frente al mar y observan cómo la erosión continúa modificando el paisaje costero.

Mientras tanto, el océano sigue avanzando sobre sectores donde alguna vez hubo playa. En Mar del Tuyú, el fenómeno dejó de ser una advertencia para convertirse en una amenaza visible que ya afecta tanto a viviendas particulares como a parte de la infraestructura urbana de la localidad.