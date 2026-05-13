China lanza una boya gigante al océano y soluciona un problema que existe desde la II Guerra Mundial

Este es el primer sistema de boya del mundo con una estructura de anclaje unilateral en forma de disco. Esta plataforma de China permite la monitorización continua y en tiempo real de toda la columna de agua, algo clave para estudiar las condiciones del océano.

Con esta boya gigante, China plantea una alternativa a una configuración que llevaba cerca de 80 años funcionando como referencia en la ingeniería oceanográfica. Este avance se produce en un momento en que el país está incrementando su inversión en infraestructura de observación oceánica, con el objetivo de predecir mejor los desastres naturales y proteger sus intereses marítimos.

Boya gigante (2)

La importancia de esta nueva boya de China

Las autoridades de China señalan que este hito representa una transformación en la arquitectura marítima, ya que reemplaza un elemento dominante desde mediados del siglo pasado. Tras la incorporación de esta pieza a la red de vigilancia del Mar Amarillo, el próximo objetivo es extender esta tecnología a otros territorios acuáticos estratégicos.

Esta boya de China se presenta como una mejora ante las otras porque las más antigua poseeían

menor estabilidad

mayor desgaste mecánico

dificultades para soportar condiciones marítimas extremas.

Según los expertos, el despliegue exitoso de la boya podría reducir la dependencia de China de tecnologías importadas y mejorar sus capacidades en ciencias marinas. El Instituto de Oceanología planea ampliar el uso de estas nuevas boyas en aguas chinas y también evalúa compartir la tecnología con otros países como parte de iniciativas internacionales de monitoreo oceánico.