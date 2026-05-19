Pocos lo saben, pero esta es la forma para que el jabón de la ducha no se derrita y dure mucho más tiempo

jabón de ducha (2) El jabón de la ducha se gasta mucho más rápido por su contacto con el agua. Fuente Canva

Por qué el jabón de la ducha se derrite más rápido

¿Te has preguntado alguna vez por qué tu jabón se derrite tan rápido en la ducha? Las razones son varias. Primero claramente por la exposición excesiva al agua cuando queda en un charco y se va disolviendo poco a poco, ya que si es de mala calidad absorbe la humedad del aire y del agua.

La composición del jabón es clave a la hora de saber por qué se desgasta por alto contenido en glicerina, ya que tienen agua o aceites y al no adherirse tanto se desgastan fácilmente. Por último, dejarlo expuesto al sol o al calor hace que se acelere el proceso de fusión, haciendo que el jabón se derrita o se ponga pegajoso.

jabón de ducha Los jabones de baño son sensibles a los cambios de temperatura, al estar hechos de aceites y grasa. Fuente Canva

Cómo hacer que el jabón dure más tiempo en la ducha

Hay muchas maneras para hacer que tu jabón dure más tiempo, ya sea para reducir costos evitando comprar jabones seguidos o simplemente porque usarlos todos babosos es una molestia. Te contamos como podés aprovechar al máximo tu jabón con algunos tipos: