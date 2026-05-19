Pocos lo saben, pero esta es la forma para que el jabón de la ducha no se derrita y dure mucho más tiempo

En casa cada persona tiene sus costumbres, pero una de las más comunes es tener un jabón para cada parte de la casa o del baño en este caso, es decir, uno para lavamanos y otro para la ducha. Sin embargo, el jabón para bañarse siempre es el que más rápido se gasta y se puede evitar.
El jabón es indispensable para la higiene personal, pero a veces lo usamos mal porque a comparación del que usas para lavarte las manos, el de la ducha dura muchísimo menos y no porque te bañes más veces que antes.
Si bien en parte se debe a que es porque están más en contacto con el agua y los va desgastando, también se deben a otros factores.
Por qué el jabón de la ducha se derrite más rápido
¿Te has preguntado alguna vez por qué tu jabón se derrite tan rápido en la ducha? Las razones son varias. Primero claramente por la exposición excesiva al agua cuando queda en un charco y se va disolviendo poco a poco, ya que si es de mala calidad absorbe la humedad del aire y del agua.
La composición del jabón es clave a la hora de saber por qué se desgasta por alto contenido en glicerina, ya que tienen agua o aceites y al no adherirse tanto se desgastan fácilmente. Por último, dejarlo expuesto al sol o al calor hace que se acelere el proceso de fusión, haciendo que el jabón se derrita o se ponga pegajoso.
Cómo hacer que el jabón dure más tiempo en la ducha
Hay muchas maneras para hacer que tu jabón dure más tiempo, ya sea para reducir costos evitando comprar jabones seguidos o simplemente porque usarlos todos babosos es una molestia. Te contamos como podés aprovechar al máximo tu jabón con algunos tipos:
- Mantén el jabón lejos del agua
- Que el jabón se seque al aire
- Ponlo en una jabonera con drenaje
- Úsalo con una esponja y no sobre tus manos
- Ten en cuenta los ingredientes que tiene
- Con los restos pequeños de jabón hace jabón líquido