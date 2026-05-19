Una misión de 3 años al espacio busca resolver uno de los últimos misterios de la Tierra

La trayectoria del cohete

estudio Esta nueva misión permanecerá 3 años en el espacio recolectando datos.

El cohete subirá de altitud durante el próximo mes mediante once encendidos de su motor. Luego, el dispositivo entrará en una órbita elíptica grande sobre los polos norte y sur. La recolección de los datos científicos comenzará en el mes de julio mediante cámaras de rayos X y luz ultravioleta.

Los instrumentos especiales registrarán las auroras polares durante períodos de hasta 45 horas continuas. La combinación de las imágenes permitirá comprender el modo en que el Sol bombardea la atmósfera con sus eyecciones de masa coronal. La recolección de evidencia aportará información sobre el sistema solar y optimizará los modelos magnéticos actuales.

Un misterio menos para la Tierra

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El proyecto durará un período de tres años en órbita alta. Los científicos esperan que las pruebas ayuden a mantener la seguridad de los astronautas en el futuro. Las tecnologías espaciales también recibirán beneficios gracias al conocimiento detallado sobre el entorno magnético terrestre.

Las observaciones con rayos X marcan un hito inédito en el estudio de la magnetosfera exterior. El análisis constante de los vientos solares aportará claridad sobre los cambios atmosféricos globales de la Tierra. Los datos definitivos mejorarán la prevención frente a los fenómenos meteorológicos espaciales severos.