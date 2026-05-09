Fueron los primeros astronautas en habitar una estación espacial pero la misión acabó en tragedia

Los astronautas pasaron 23 días en la estación espacial

La misión Soyuz 11 estaba compuesta por tres astronautas: Vladislav Vólkov, Gueorgui Dobrovolski y Víktor Patsáyev. Las relación entre los cosmonautas no era buena, de hecho, los dos pilotos, Dobrovolski y Vólkov, discutían a menudo y lo hicieron durante todo el viaje espacial.

astronautas sovieticos Los astronautas establecieron un récord de permanencia en el espacio en 1971.

El 6 de junio partieron al espacio y el 7 ya estaban acoplados a la estación Salyut 1, pero las cosas empezaron a andar mal de inmediato. Al encender el sistema de regeneración de aire de la estación espacial sintieron un penetrante olor a humo. Desde tierra les aconsejaron pasar aquella primera noche en el espacio en la nave y no en la Salyut 1.

Al día siguiente, la situación habiá mejorado, y ya había aire normal en la estación, así que los astronautas corrigieron la órbita y orientaron los paneles de la Salyut hacia el sol. En la Tierra, la prensa del mundo destacaba una nueva hazaña soviética: surcaba el espacio la primera estación tripulada de la historia.

El 9 de junio ocurrió el primer contacto por televisión con los tripulantes. El control terrestre les recomendó hacer los ejercicios imprescindibles para atemperar los efectos en el cuerpo de la ingravidez prolongada. Sin embargo, los astronautas no tenían trajes espaciales porque eran demasiado voluminosos y querían acomodar más tripulantes en la nave. De esta forma, llevaron unos trajes de entrenamiento.

propaganda sovietica La Soyuz 11 viajó el espacio para consumar una hazaña. Sin embargo, los astronautas viajaron al espacio sin protección y sin oxígeno de emergencia. Imagen: sello de la URSS de 1971 homenajeando a los cosmonautas.

El 16 de junio, a la una de la tarde, la Salyut volvió a llenarse de humo. El ambiente se volvió peligroso, pero después de 6 horas de trabajo intenso, los atronautas lograron solucionar el drama, y todo volvió a la normalidad. Sin embargo, con el pasar de los días sigue apareciendo el humo, así que deciden desconectar el equipo y encender los dispositivos de a uno, para ver si así dan con el origen del problema.

El día 26 en el espacio, ya con un récord de permanencia, los tripulantes de la Soyuz acondicionan la Salyut para el lapso que le espera a la estación sin nuevos tripulantes, algunas pocas semanas, y preparan su regreso a casa.

Lo que podía empeorar, empeoró

Los astronautas entraron en la nave para el viaje de regreso y Vólkov notó que la escotilla no cerraba bien, ya que lo advertían los sensores. El comandante intentó una, dos, y diez veces más, hasta que cerró la escotilla con todas sus fuerzas de un portazo en el espacio. La luz del sensor se apagó, así que los tripulantes consideraron que el cierre fue hermético.

El 29 de junio a las 21.15, la Soyuz 11 se separó de la Salyut y Volkov les comunicó a sus compañeros en la Tierra: “Mañana nos reuniremos. Preparen el coñac”. Poco después, durante la separación de módulos, una pequeña válvula que debía abrirse cerca de la superficie terrestre se activó antes de tiempo por una falla aún inexplicable.

soyuz 11 El equipo de rescate abrió la escotilla para alzar a los astronautas para llevarlos a los helicópteros y a la gloria. Pero los tres estaban muertos.

La abertura fue de menos de un milímetro, pero provocó una rápida fuga de aire dentro de la cápsula. Los astronautas escucharon un silbido agudo y trataron desesperadamente de encontrar el origen del problema y cerrar la válvula, pero el espacio reducido y la velocidad de la despresurización hicieron imposible salvarse.

En menos de un minuto, la presión dentro de la nave cayó a niveles mortales y la tripulación perdió el conocimiento. 110 segundos después, los tres astronautas habían muerto, pero aun así, la Soyuz continuó funcionando automáticamente y siguió su trayecto de regreso como si nada hubiese ocurrido. Desde el control terrestre no sospecharon la tragedia porque durante parte del descenso no tenían comunicación con la nave.

astronautas muertos Volkov, Dobrovolski y Patsáyev fueron enterrados en los muros del Kremlin.

Cuando finalmente la cápsula aterrizó en la Tierra y los equipos de rescate abrieron la escotilla, encontraron a los tres tripulantes sin vida dentro de la nave.