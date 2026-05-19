El día en que una demanda cambió la historia del cine y nació la frase "cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia"

Una demanda cambió la historia del cine y nació la frase "cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia"

Era el año 1932 cuando la historia de esta famosa frase dio inicio. Para esa fecha se estrenaba la película 'Rasputin y la zarina' inspirada en la historia real detrás del asesinato de Rasputin en 1916 a raíz de una conspiración llevada a cabo por un grupo de aristócratas.

El problema empieza con que Felix Yusupov envenenó a Rasputin, pero como no le sirvió, otro emperador le dio cuatro disparos por la espalda y se exilió. Sin embargo, en Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), propiedad de Amazon se tomaron el atrevimiento de sumar un nuevo personaje, el príncipe Chegodieff, y dando a entender que Rasputin violaba a su esposa. Fue ahí donde surgió el problema, ya que aquella mujer se confundía con la esposa de la vida real de Yusupov.

personajes, pelicula, Rasputin y la zarina, frase La película "Rasputin y la zarina" incluyó una escena motivó la denuncia por difamación. Fuente Wikipedia y Canva

Los Yusupov eran los únicos protagonistas de la historia que seguían vivos, aunque él se declaró autor del crimen, su esposa llevó a MGM a tribunales para que la ley haga justicia al argumentar ser inspiración para el personaje de la película. La demanda continua hasta 1933 y el estudio debió pagar 125.000 dólares de la época.

El tema es que la empresa podría haberse ahorrado todo este problema tan solo incluyendo un aviso de la el film se trataba de una obra de ficción y así es como nació la famosa frase: "Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia".