Michael Jackson es recordado como una de las mayores leyendas de la música. Además de sus hits inolvidables, dejó una marca inconfundible en la cultura pop con uno de sus accesorios más icónicos: su famoso guante cubierto de cristales Swarovski.
Gastó más de 120 mil dólares en el famoso guante de cristales Michael Jackson y revolucionó el internet
Uno de los raperos más famosos del mundo pagó una suma millonaria para comprar el guante de cristales Swarovski que usaba Michael Jackson
El 25 de marzo de 1983, Michael Jackson subió al escenario para interpretar la canción Billie Jean, uno de los primeros singles de su exitoso disco Thriller. Durante la interpretación el Rey del Pop pasaría a la historia de la música por dos motivos. El primer motivo, realizó por primera vez su famoso baile "moonwalk" o caminata lunar.
La segunda razón fue su llamativo vestuario, compuesto por un pantalón, zapatos brillantes, chaqueta de lentejuelas, y lo más llamativo: un guante blanco de pedrería en su mano izquierda.
A partir de entonces, no solo quedaría inmortalizado para siempre la emblemática caminata lunar, sino también su inconfundible guante. Este accesorio se convertiría en un elemento icónico en su vestuario, y en una tendencia de moda imitada por millones de admiradores y otros artistas.
El rapero que usó el guante de Michael Jackson en la portada de su nuevo disco
El rapero canadiense Drake lanzó tres discos nuevos el 15 de mayo. El álbum ICEMAN fue uno de los más comentados, no solo por sus canciones, sino también porque en la portada usa el guante original de Michael Jackson.
Drake lució una pieza real, y no una réplica del guante del Rey del Pop, y lo adquirió en una subasta por más de 120 mil dólares. Si bien parece un flexeo de coleccionista en realidad es el movimiento más calculado de su carrera: una apropiación simbólica del único trono que todavía le faltaba reclamar.
El guante de Swarovski fue una insignia del Bad World Tour, una de las giras más grandes de la historia del pop, y desde entonces vive en el imaginario colectivo como símbolo de una la era irrepetible de Michael Jackson.
Drake colecciona piezas históricas
En 2023, Drake subió a historias de Instagram y apareció en el video Jordin Across the Way usando el guante. Aunque la mayoría lo interpretó como un homenaje casual o parte del set, hoy sabemos que era suyo.
El guante no es el primer objeto histórico de la colección de Drake. También, posee joyas que pertenecieron al famoso rapero estadounidense Tupac Shakur, conocido por hits como California Love y Brenda's Got A Baby.
Tupac y Jackson no son artistas aleatorios, son los dos nombres que aparecen cada vez que alguien discute el impacto cultural del hip-hop y el pop del siglo XX.