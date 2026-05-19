Gastó más de 120 mil dólares en el famoso guante de cristales Michael Jackson y revolucionó el internet

guante de Michael Jackson Michael Jackson llevó el guante por primera vez durante la conmemoración del 25º aniversario del sello Motown.

A partir de entonces, no solo quedaría inmortalizado para siempre la emblemática caminata lunar, sino también su inconfundible guante. Este accesorio se convertiría en un elemento icónico en su vestuario, y en una tendencia de moda imitada por millones de admiradores y otros artistas.

El rapero que usó el guante de Michael Jackson en la portada de su nuevo disco

El rapero canadiense Drake lanzó tres discos nuevos el 15 de mayo. El álbum ICEMAN fue uno de los más comentados, no solo por sus canciones, sino también porque en la portada usa el guante original de Michael Jackson.

Drake lució una pieza real, y no una réplica del guante del Rey del Pop, y lo adquirió en una subasta por más de 120 mil dólares. Si bien parece un flexeo de coleccionista en realidad es el movimiento más calculado de su carrera: una apropiación simbólica del único trono que todavía le faltaba reclamar.

portada de Iceman La portada del disco ICEMAN de Drake. Imagen: Instagram @champagnepapi.

El guante de Swarovski fue una insignia del Bad World Tour, una de las giras más grandes de la historia del pop, y desde entonces vive en el imaginario colectivo como símbolo de una la era irrepetible de Michael Jackson.

Drake colecciona piezas históricas

En 2023, Drake subió a historias de Instagram y apareció en el video Jordin Across the Way usando el guante. Aunque la mayoría lo interpretó como un homenaje casual o parte del set, hoy sabemos que era suyo.

Drake Drake lanzó tres discos el 15 de mayo de 2026. Imagen: Instagram @champagnepapi.

El guante no es el primer objeto histórico de la colección de Drake. También, posee joyas que pertenecieron al famoso rapero estadounidense Tupac Shakur, conocido por hits como California Love y Brenda's Got A Baby.

Tupac y Jackson no son artistas aleatorios, son los dos nombres que aparecen cada vez que alguien discute el impacto cultural del hip-hop y el pop del siglo XX.