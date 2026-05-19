La neurociencia es una disciplina que estudia el sistema nervioso compuesto entre otros por el cerebro, para comprender cómo funciona ante lo que haga el humano, ha demostrado que el cambio en el comportamiento de los hijos hacia sus padres podría estar derivado de una transformación en su organismo.
La neurociencia confirma a qué edad los adolescentes dejan de escuchar a sus padres
Llega una cierta edad en que los adolescentes se revelan contra los padres, y en realidad no es rebeldía, es un cambio en el organismo de cada uno
Esta confirmación no es una simple afirmación porque expertos de la Universidad de Stanford hicieron un estudio para intentar darle una respuesta a este cambio de comportamiento. De esta forma, trabajaron con 46 adolescentes de entre los 7 y 16 años. A todos ellos les hicieron comprobar lo mismo: escuchar grabaciones de su madre para ver la actividad que provocaba en el cerebro este mensaje. ¿Increíble, no? Te contamos que es lo que sucedió al poner a prueba el estudio.
La neurociencia confirma a qué edad los adolescentes dejan de escuchar a sus padres
Para la neurociencia, aproximadamente a los 13 años, los jóvenes ya son considerados adolescentes y el cambio de una etapa a otra en ellos es abrupto, ya que hay un "cambio de chip" en la forma que tienen de relacionarse con el otro. La realidad es que la forma en que manejan sus relaciones se nota considerablemente entre sus familiares, sobre todo en el contacto paterno y podría explicarse sencillamente por un cambio en el cerebro de los niños o adolescentes.
Gracias al estudio se determinó que los niños entre 12 años y menos reaccionaron al escuchar el audio de su madre, pero era una reacción que difería mucho de lo que generaba entre los jóvenes de 3 y 16 años, puesto que tenían una actividad cerebral menor.
¿Pero como puede ser posible? Bien, básicamente la neurociencia explica que se debe a que cada persona ve de manera diferente a sus progenitores dependiendo la edad de quien lo mire. Si los ve un niño menor de 13, la voz de su mamá puede significar amor, paz, refugio, protección, tranquilidad, mejor amiga, etc. Sin embargo, cuando el niño cambia de etapa y se convierte en adolescente el cerebro se abre a estímulos desconocidos que producen más excitación porque en ese momento la personalidad toma forma y empieza a construirse.