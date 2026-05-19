La neurociencia confirma a qué edad los adolescentes dejan de escuchar a sus padres

Para la neurociencia, aproximadamente a los 13 años, los jóvenes ya son considerados adolescentes y el cambio de una etapa a otra en ellos es abrupto, ya que hay un "cambio de chip" en la forma que tienen de relacionarse con el otro. La realidad es que la forma en que manejan sus relaciones se nota considerablemente entre sus familiares, sobre todo en el contacto paterno y podría explicarse sencillamente por un cambio en el cerebro de los niños o adolescentes.

Gracias al estudio se determinó que los niños entre 12 años y menos reaccionaron al escuchar el audio de su madre, pero era una reacción que difería mucho de lo que generaba entre los jóvenes de 3 y 16 años, puesto que tenían una actividad cerebral menor.

madre, niño (1) No hay nada de qué preocuparse si eres madre o padre, y has notado un cambio de actitud. Es una transformación propia de todos los jóvenes a esta edad. Fuente Canva

¿Pero como puede ser posible? Bien, básicamente la neurociencia explica que se debe a que cada persona ve de manera diferente a sus progenitores dependiendo la edad de quien lo mire. Si los ve un niño menor de 13, la voz de su mamá puede significar amor, paz, refugio, protección, tranquilidad, mejor amiga, etc. Sin embargo, cuando el niño cambia de etapa y se convierte en adolescente el cerebro se abre a estímulos desconocidos que producen más excitación porque en ese momento la personalidad toma forma y empieza a construirse.