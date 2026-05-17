Neurociencia: las personas que caminen en espacios verdes tendrán un efecto positivo en su cerebro

Estar en contacto con la naturaleza es mucho más que una situación placentera y relajante. Hoy en día, gracias a los avances de la ciencia, es un fenómeno cuyos beneficios se pueden medir. Es por eso que pasar tiempo en entornos rodeados de verde produce cambios en la actividad del cerebro, regula el sistema nervioso y ayuda a bajar los niveles de estrés.

¿Pero qué es lo que le pasa exactamente al cerebro cuando caminamos en la naturaleza? Lo que dice la neurociencia es que la exposición al medio ambiente aumenta la actividad alfa frontal en el cerebro, es decir, produce una relajación mayor, promueve el enfoque interno y ayuda con un problema muy común hoy en día en la sociedad: reduce el estrés.

La bióloga británica Kathy Willis dice que la naturaleza es como un regulador natural del organismo y explica cómo los estímulos del entorno natural, como olores, sonidos y texturas, influyen en el bienestar.

mujer, caminar, naturaleza La naturaleza tiene muchos beneficios más allá de que es una buena opción para hacer actividad física. Fuente Canva

En este sentido, al pasear en un lugar lleno de naturaleza, muchas son las cosas que nos benefician, no solo caminar. Por ejemplo, si estamos en un sitio con una planta de lavanda, esa planta mejora la calidad del sueño, el romero ayuda a la concentración, los árboles de pino estimulan mecanismos de defensa del organismo, etc. Además, el canto de las aves, el agua de un río en movimiento o el viento ayudan a reducir el estrés mucho más rápido que solo caminar en la ciudad.

Beneficios de caminar en la naturaleza