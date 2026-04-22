Neurociencia: Las frases clave que debes repetir para ejercitar tu cerebro diariamente

Lo que nos decimos a nosotros mismos todos los días y lo que incluso le repetimos a un otro afecta en nuestro cerebro aunque no sea notorio. Si repetidamente decimos cosas negativas, tu mente lo creerá. De caso contrario, reproducir frases simples y ser agradecidos entrena a este órgano mejor que cualquier gimnasio.
El lenguaje que usamos, cómo nos comunicamos y sobre todo lo que decimos ante los demás es un reflejo interno de lo que somos, desnuda los pensamientos, sentimientos y nuestra relación con otros. Es por eso que hay una idea muy tentadora que ha renacido gracias a los científicos donde saludar y agradecer con frecuencia te hace emocionalmente más inteligente que el resto.
Reproducir estas 3 frases a diario puede hacerte más inteligente, según la neurociencia
Inteligentes somos todos, que alguno tengan el cerebro más desarrollado o no que otros dependerá pura y exclusivamente de lo que hagas y digas. Así es como la comunicación efectiva es clave en este proceso de rendimiento mental óptimo.
Lo cierto es que hablar, saludar y agradecer moviliza redes cerebrales y puede mejorar el ánimo y la conexión social, ayudando a que el cerebro desarrolle funciones mejoradas. Esto tiene una explicación y data de 1861 cuando el área de broca fue estudiado al relacionar la pérdida del habla con lesiones en el lóbulo frontal izquierdo y desde entonces es normal asociar esa región a la producción de lenguaje.
El lenguaje es acción, planificación y contexto, no solo una palabra linda. Por esta razón, la neurociencia sostiene que el pensamiento repetitivo fortalece conexiones neuronales, un fenómeno conocido como plasticidad cerebral. Esto significa que, así como entrenas un músculo, también podés entrenar tu forma de pensar. Y ahí entran en juego las famosas afirmaciones, frases que repetidas a diario pueden modificar tu enfoque mental.
Según se sabe, el cerebro tiende naturalmente a enfocarse en lo negativo y ese hábito tienen un efecto directo en el funcionamiento del cerebro. Por ello, la solución es repetir "Hola", "Buenos días" y "Gracias" ayudando a “reprogramar” esa tendencia y a fortalecer los circuitos neuronales.
Si bien no genera un efecto inmediato decir "Hola" y soltar un "Gracias" consciente al pagar o cuando alguien te ayude, son microgestos que no cuestan dinero ni energía y pueden cambiar el tono del día mejorando el habla, la sensación de conexión y el foco en lo positivo.