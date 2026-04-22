Neurociencia: Las frases clave que debes repetir para ejercitar tu cerebro diariamente

Inteligentes somos todos, que alguno tengan el cerebro más desarrollado o no que otros dependerá pura y exclusivamente de lo que hagas y digas. Así es como la comunicación efectiva es clave en este proceso de rendimiento mental óptimo.

Lo cierto es que hablar, saludar y agradecer moviliza redes cerebrales y puede mejorar el ánimo y la conexión social, ayudando a que el cerebro desarrolle funciones mejoradas. Esto tiene una explicación y data de 1861 cuando el área de broca fue estudiado al relacionar la pérdida del habla con lesiones en el lóbulo frontal izquierdo y desde entonces es normal asociar esa región a la producción de lenguaje.

_mujer saludando Decir a menudo "Buenos días", "Hola" y "Gracias" se cree que vuelve el cerebro más inteligente porque activa el área de Broca, una zona clave del lenguaje.

El lenguaje es acción, planificación y contexto, no solo una palabra linda. Por esta razón, la neurociencia sostiene que el pensamiento repetitivo fortalece conexiones neuronales, un fenómeno conocido como plasticidad cerebral. Esto significa que, así como entrenas un músculo, también podés entrenar tu forma de pensar. Y ahí entran en juego las famosas afirmaciones, frases que repetidas a diario pueden modificar tu enfoque mental.

Según se sabe, el cerebro tiende naturalmente a enfocarse en lo negativo y ese hábito tienen un efecto directo en el funcionamiento del cerebro. Por ello, la solución es repetir "Hola", "Buenos días" y "Gracias" ayudando a “reprogramar” esa tendencia y a fortalecer los circuitos neuronales.

Si bien no genera un efecto inmediato decir "Hola" y soltar un "Gracias" consciente al pagar o cuando alguien te ayude, son microgestos que no cuestan dinero ni energía y pueden cambiar el tono del día mejorando el habla, la sensación de conexión y el foco en lo positivo.