Neurociencia: si eres una persona que reza, busca a Dios y medita, tu cerebro activa una región emocional

Así es como a partir de la neurociencia se creó una disciplina llamada neuroteología qué no busca lo que todos, es decir la existencia de Dios, sino que va más allá: intenta descifrar circuitos neuronales que se prenden automáticamente cuando la persona intenta comunicarse espiritualmente.

Se cree que muchas de lo que una persona vive y ve es de forma espiritual podría estar ligado a fenómenos neurológicos como la epilepsia del lóbulo frontal. La explicación dada a partir de investigaciones dieron como resultado algo muy asombroso.

Esos choques eléctricos en el cerebro es lo que activan las regiones ligadas a emociones fuertes, creando de cierta forma una experiencia que para el individuo sería "contacto directo con la divinidad".

cerebro de una monja Diversas áreas del cerebro, activas durante la experiencia religiosa.

Esa activación de regiones asociadas a la emoción, la autorreflexión y la regulación interna, ayudaría a explicar por qué muchas personas experimentan calma, bajo estrés, conexión o incluso trascendencia.

¿Por qué? Porque al rezar o meditar cotidianamente, se produce una activación sostenida en áreas como el córtex prefrontal, que está encargado de la atención y la toma de decisiones, además de darse alteraciones en la corteza insular, lo que sugiere que estas prácticas ejercen un efecto protector sobre la salud mental.

Sin embargo, dentro de esta disciplina también hay críticas, no es todo tan perfecto como parece. Pues otros investigadores creen que cuando áreas del cerebro se iluminan en un escáner mientras alguien reza no prueba que la oración sea la causa única de esa activación.