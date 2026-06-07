Video: un policía se enfrentó a delincuentes, abatió a uno y otro se suicidó luego de ser baleado

Pacheco ya estaba al volante de la camioneta y sus hijos a bordo de la misma, cuando el Peugeot 208 blanco le cruzó el paso. La mujer del uniformado, que estaba a punto de subir a rodado de mayor tamaño quedó atrapada por tres de los delincuentes que bajaron armados para llevarse la Amarok. El cuarto asaltante manejaba el Peugeot.

Tras los gritos de amedrentamiento, Pacheco no dudó y repelió el ataque a los tiros, con su arma reglamentaria. Dos de los delincuentes intentaron volver al Peugeot y Tobías Robles (16) fue alcanzado por uno de los disparos del policía. Le dio en el abdomen.

Otro de los asaltantes pretendió escapar pasando por al lado del subcomisario, Tobías Valdez de 19 años, y recibió un balazo en la espalda con salida por el abdomen. Mal herido, cayó y se suicidó con un disparo en la cara.

Sin embargo, no descartan que se le disparó su arma cuando cayó sobre la vereda. También tenía antecedentes por robo agravado.

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Un subcomisario de la Bonaerense abatió en Buenos Aires, Argentina, a dos de los cuatro criminales que lo emboscaron cuando llevaba a sus hijos al colegio.

Cuatro delincuentes en… pic.twitter.com/PafliAODPi — (@InesBetancur1) June 7, 2026

Robles fue trasladado mal herido al Hospital Balestrini, pero murió horas más tarde. Luego se sabría que contaba con antecedentes penales por un homicidio en ocasión de robo ocurrió en 2022.

Los dos integrantes de la banda que lograron escapar son buscados por la Policía, luego de encontrar abandonado el Peugeot 208 en el barrio de Villegas. El auto, tenía pedido de captura: lo habían robado el miércoles en Laferrere.

El fiscal Adrián Arribas, de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, investiga el caso. Además dispuso que la Policía Federal tome intervención en las pericias ya que Pacheco corresponde a la Policía Bonaerense.

De momento, no hubo ninguna acción contra el agente policial ya que se considera que actuó en defensa propia.