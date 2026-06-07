Una discusión a la salida de un boliche entre varios jóvenes en los alrededores de Playa Grande, en Mar del Plata, terminó con un hombre de 22 años atropellado luego de que otro lo empujara hacia la calle. De acuerdo con las actuaciones realizadas por agentes de policía de la Comisaría Novena, el incidente se habría originado a raíz de un incidente de tránsito.
Mar del Plata: video de una pelea a la salida de un boliche, empujaron a un joven y fue atropellado por un auto
Un joven fue atropellado por un auto después de que otro joven lo empujara hacia la calle mientras discutían en la puerta de un boliche en Playa Grande
Según quedó claramente grabado en un video que registró el episodio, dos grupos de hombres mantenían un intercambio verbal sobre la calle Victoria Ocampo, entre vehículos estacionados y a metros del cruce con la calle Primera Junta, de la costera localidad. Así lo informó el sitio La Nación. En mitad de la discusión, uno de los involucrados se acercó a otro y lo empujó hacia el centro de la calle.
Como consecuencia del empujón, la víctima perdió el equilibrio, cayó hacia atrás y un Peugeot 208 blanco que circulaba por la calle lo atropelló. El impacto hizo que golpeara contra el capó y el parabrisas del vehículo antes de quedar tendido a un costado de la calzada. La víctima fue trasladada al Hospital Privado de Comunidad para ser evaluada por los politraumatismos. Tras los controles médicos, recibió el alta al no presentar lesiones de gravedad, agregaron las fuentes consultadas por este diario.
La víctima fue trasladada al Hospital Privado de Comunidad para ser evaluada por los politraumatismos. Tras los controles médicos, recibió el alta al no presentar lesiones de gravedad, agregaron las fuentes consultadas por el mencionado sitio.
Fuentes con acceso a la investigación informaron al diario La Capital (Mar del Plata), en tanto, que el hecho ocurrió en jurisdicción de la comisaría novena y que, hasta el momento, no se había radicado ninguna denuncia formal.
Fuentes con acceso a la investigación informaron al diario La Capital, en tanto, que el hecho ocurrió en jurisdicción de la comisaría novena y que, hasta el momento, no se había radicado ninguna denuncia formal. La causa caratulada como lesiones dolosas quedó bajo la intervención de la fiscal de turno de la UFI N.º 4, Constanza Mandagarán, y la Policía Bonaerense. La Justicia dispuso la recepción de declaración testimonial de la víctima, además de otras medidas tendientes a identificar a los responsables.