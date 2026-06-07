Mar del Plata: video de una pelea a la salida de un boliche, empujaron a un joven y fue atropellado por un auto

Según quedó claramente grabado en un video que registró el episodio, dos grupos de hombres mantenían un intercambio verbal sobre la calle Victoria Ocampo, entre vehículos estacionados y a metros del cruce con la calle Primera Junta, de la costera localidad. Así lo informó el sitio La Nación. En mitad de la discusión, uno de los involucrados se acercó a otro y lo empujó hacia el centro de la calle.

Como consecuencia del empujón, la víctima perdió el equilibrio, cayó hacia atrás y un Peugeot 208 blanco que circulaba por la calle lo atropelló. El impacto hizo que golpeara contra el capó y el parabrisas del vehículo antes de quedar tendido a un costado de la calzada. La víctima fue trasladada al Hospital Privado de Comunidad para ser evaluada por los politraumatismos. Tras los controles médicos, recibió el alta al no presentar lesiones de gravedad, agregaron las fuentes consultadas por este diario.