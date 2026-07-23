Video: un kiosquero frustró un robo y echó a un ladrón de su kiosco a los botellazos

El robo que quedó frustrado a botellazos

La secuencia, captada por las cámaras internas del kiosco, muestra cómo la situación escaló en cuestión de segundos. El empleado, ubicado detrás del mostrador, no dudó y tomó una botella de vino que tenía a mano para enfrentar al intruso.

Con determinación, el joven comenzó a golpear al ladrón con la botella, obligándolo a retroceder y salir del local. La pelea no terminó ahí: continuó en la vereda, donde el empleado logró derribar al delincuente al suelo. Sin embargo, el asaltante consiguió levantarse y escapar corriendo antes de que llegara la Policía de Mar del Plata.

Las imágenes demuestran que el ladrón no logró llevarse ningún dinero ni mercadería, y según el testimonio del trabajador, tampoco exhibió arma alguna durante el intento.

En conversaciones con medios locales, el empleado del kiosco relató con detalle su reacción ante el intento de robo. “Me dijo: ‘dame toda la guita’. Al principio pensé que era una broma, pero cuando lo agarré de la campera vi la botella y actué por instinto”. El empleado reconoció que fue una situación de alto riesgo, pero justificó su accionar en la ausencia de un arma visible por parte del ladrón. “Si tenía algo, me lo habría mostrado. Como no sacó nada, reaccioné”, afirmó.