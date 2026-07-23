En un barrio de Mar del Plata, un empleado de kiosco protagonizó una escena de valentía que quedó registrada en las cámaras de seguridad y se viralizó rápidamente. Es que el joven enfrentó al ladrón, lo atacó con una botella y así logró frustrar el robo.
Video: un kiosquero frustró un robo y echó a un ladrón de su kiosco a los botellazos
“Me dijo: ‘dame toda la guita’. Al principio pensé que era una broma, pero cuando lo agarré de la campera vi la botella y actué por instinto”, relató la víctima del intento de robo
El episodio ocurrió en el local situado sobreen el barrio El Progreso, una zona donde los comercios suelen enfrentar desafíos de seguridad. El protagonista, se convirtió en ejemplo de reacción rápida ante un intento de robo que podría haber terminado de otra manera.
Cerca de las 19.30, un hombre con el rostro cubierto ingresó al kiosco. Tras un saludo inicial que buscaba bajar la guardia, el delincuente amenazó directamente al empleado exigiéndole la recaudación del día. Pero evidentemente nunca se esperó la reacción de la víctima.
El robo que quedó frustrado a botellazos
La secuencia, captada por las cámaras internas del kiosco, muestra cómo la situación escaló en cuestión de segundos. El empleado, ubicado detrás del mostrador, no dudó y tomó una botella de vino que tenía a mano para enfrentar al intruso.
Con determinación, el joven comenzó a golpear al ladrón con la botella, obligándolo a retroceder y salir del local. La pelea no terminó ahí: continuó en la vereda, donde el empleado logró derribar al delincuente al suelo. Sin embargo, el asaltante consiguió levantarse y escapar corriendo antes de que llegara la Policía de Mar del Plata.
Las imágenes demuestran que el ladrón no logró llevarse ningún dinero ni mercadería, y según el testimonio del trabajador, tampoco exhibió arma alguna durante el intento.
En conversaciones con medios locales, el empleado del kiosco relató con detalle su reacción ante el intento de robo. “Me dijo: ‘dame toda la guita’. Al principio pensé que era una broma, pero cuando lo agarré de la campera vi la botella y actué por instinto”. El empleado reconoció que fue una situación de alto riesgo, pero justificó su accionar en la ausencia de un arma visible por parte del ladrón. “Si tenía algo, me lo habría mostrado. Como no sacó nada, reaccioné”, afirmó.
En pocas palabras
- Un kiosquero: en Mar del Plata frustró un robo a botellazos contra un ladrón.
- El atraco: ocurrió cuando un delincuente amenazó al empleado para robarle la recaudación.
- La reacción: el trabajador utilizó una botella de vino para defenderse y lograr que el ladrón huyera.