Video: manejaba con un carnet trucho y atropelló a 2 personas cuando entró a una estación de servicio

Las irregularidades tras atropellar a 2 personas en Mar del Plata

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, la conductora habría llegado tarde a la esquina y cruzado de manera imprudente, momento en el que colisionó contra otro rodado. Sin embargo, la mujer no detuvo la marcha y continuó avanzando, hasta atropellar a varios transeúntes que se encontraban en la zona.

Como consecuencia del accidente , una de las víctimas quedó tendida sobre el asfalto, mientras que otra persona fue arrastrada varios metros por el vehículo. Las víctimas son un hombre de 52 años y un adolescente de 15 años, quienes sufrieron lesiones de consideración.

De acuerdo con fuentes hospitalarias, ambos presentaron traumatismos de cráneo graves con pérdida de conocimiento y politraumatismos.

Personal policial de Mar del Plata llegó al lugar luego de un llamado al 911 y constató la gravedad del accidente. Además, agentes de Tránsito Municipal secuestraron el vehículo debido a que la conductora carecía de documentación habilitante.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó la aprehensión de la mujer por los delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público. Según trascendió, la conductora del accidente tenía un carnet de conducir presuntamente apócrifo.

La fiscalía dispuso el traslado de la mujer a la Unidad Penal de Batán y ordenó la notificación de la formación de la causa mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades que tuvo tras atropellar a las 2 personas.