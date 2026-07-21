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Quedó detenida

Video: manejaba con un carnet trucho y atropelló a 2 personas cuando entró a una estación de servicio

La conductora del accidente tenía un carnet de conducir presuntamente apócrifo por lo que fue trasladada a la cárcel

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Dos personas fueron atropelladas en el accidente.

Dos personas fueron atropelladas en el accidente.

Un violento accidente conmocionó a Mar del Plata luego de que una conductora atropellara a dos personas en pleno centro de la ciudad.

El hecho ocurrió en la esquina de Moreno y Catamarca, donde una mujer de 54 años perdió el control de la situación tras una maniobra imprudente y terminó atropellando a peatones.

El episodio quedó registrado en un video que muestra el momento del accidente, en el que se observa la secuencia del choque y la embestida que dejó a dos personas heridas.

Las irregularidades tras atropellar a 2 personas en Mar del Plata

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, la conductora habría llegado tarde a la esquina y cruzado de manera imprudente, momento en el que colisionó contra otro rodado. Sin embargo, la mujer no detuvo la marcha y continuó avanzando, hasta atropellar a varios transeúntes que se encontraban en la zona.

Como consecuencia del accidente , una de las víctimas quedó tendida sobre el asfalto, mientras que otra persona fue arrastrada varios metros por el vehículo. Las víctimas son un hombre de 52 años y un adolescente de 15 años, quienes sufrieron lesiones de consideración.

De acuerdo con fuentes hospitalarias, ambos presentaron traumatismos de cráneo graves con pérdida de conocimiento y politraumatismos.

Personal policial de Mar del Plata llegó al lugar luego de un llamado al 911 y constató la gravedad del accidente. Además, agentes de Tránsito Municipal secuestraron el vehículo debido a que la conductora carecía de documentación habilitante.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó la aprehensión de la mujer por los delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público. Según trascendió, la conductora del accidente tenía un carnet de conducir presuntamente apócrifo.

La fiscalía dispuso el traslado de la mujer a la Unidad Penal de Batán y ordenó la notificación de la formación de la causa mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades que tuvo tras atropellar a las 2 personas.

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