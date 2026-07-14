Un hombre de 89 años murió este martes al mediodía luego de ser atropellado por un rodillo neumático del municipio en una esquina de San Rafael. El trágico accidente ocurrió en la intersección de las calles Adolfo Calle y Spinelli y es investigado por la Justicia para determinar cómo se produjo.
Murió un peatón de 89 años tras ser atropellado por un rodillo neumático del municipio de San Rafael
La víctima caminaba junto a su bicicleta cuando fue embestida por una máquina vial. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia y la Justicia investiga cómo ocurrió el siniestro
La víctima fue identificada como Héctor Varela y de acuerdo con la información policial, caminaba por calle Spinelli en dirección de oeste a este mientras llevaba su bicicleta a la par cuando, por causas que todavía no fueron establecidas, fue embestido.
La máquina vial era conducida por un hombre de 57 años quien circulaba por la misma arteria y en el mismo sentido que el peatón al momento del impacto.
El peatón murió en el lugar
Tras el llamado al 911, personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar del accidente y el médico que intervino solo pudo constatar el fallecimiento del hombre de 89 años.
Al conductor de la máquina vial se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.
En la escena trabajaron personal de la Comisaría 32ª, Policía Vial y Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.
La Fiscalía interviniente ordenó las actuaciones de rigor y busca establecer la mecánica del siniestro que terminó con la muerte del peatón.
Según explicaron desde la comuna, el lugar estaba señalizado y habían efectuado los cortes para demarcar la zona.
En pocas palabras
- Peatón de 89 años: Falleció tras ser atropellado por un rodillo vial municipal en San Rafael.
- Circunstancias: El conductor dio negativo en alcoholemia; la justicia investiga las causas del siniestro.
- Detalles del hecho: La víctima caminaba llevando su bicicleta cuando fue embestida por la máquina.