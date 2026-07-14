Murió un peatón de 89 años tras ser atropellado por un rodillo neumático del municipio de San Rafael

El accidente ocurrió en San Rafael. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

El peatón murió en el lugar

Tras el llamado al 911, personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar del accidente y el médico que intervino solo pudo constatar el fallecimiento del hombre de 89 años.

Al conductor de la máquina vial se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

En la escena trabajaron personal de la Comisaría 32ª, Policía Vial y Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

La Fiscalía interviniente ordenó las actuaciones de rigor y busca establecer la mecánica del siniestro que terminó con la muerte del peatón.

Según explicaron desde la comuna, el lugar estaba señalizado y habían efectuado los cortes para demarcar la zona.