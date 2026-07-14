Quién era el joven de 27 años que falleció por el golpe de una moto en "willy" en Costanera

Quienes lo conocían en el ámbito castrense describen a Barrientos como un profesional cumplidor, leal y una persona profundamente querida por sus pares. Su vocación de servicio lo había llevado a integrar una de las fuerzas más activas de la región, donde se preparaba día a día para proteger a la comunidad.

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Tras el siniestro vial en el que perdió la vida el soldado Rodrigo Adán Barrientos (26), la especialista analizó la responsabilidad civil y… pic.twitter.com/mV7lDxvL6J — Jorge Kurrle (@jorgekurrle) July 13, 2026

La noticia de su fallecimiento causó una profunda conmoción tanto en Posadas como en el seno del Ejército Argentino. En las redes sociales, amigos, familiares y compañeros empiezan a despeddir a Rodrigo con mensajes cargados de dolor, recordándolo como un joven alegre, familiero y sumamente trabajador.

El insólito error virtual que permitió atrapar al conductor

Ante el escape, los investigadores iniciaron un minucioso rastreo en redes sociales y detectaron un detalle clave: el sospechoso tenía activa una publicación en Facebook Marketplace donde ofrecía a la venta exactamente la misma moto que abandonó en la tragedia.

A través de esa pista virtual, la policía logró identificar al sospechoso y allanó un domicilio en el barrio Madariaga, donde finalmente detuvieron a Juan Gabriel D. N., de 18 años. Aunque la detención trae un alivio parcial, no devuelve la vida que la imprudencia arrebató, por lo que la familia y la comunidad exigen que la Justicia actúe con la máxima firmeza.