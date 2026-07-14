La Costanera de Posadas se convirtió en el escenario de una auténtica tragedia vial que combina la imprudencia al volante y una fuga cobarde. Alrededor de las 5:30 de la mañana, un joven de 18 años realizaba peligrosas piruetas a bordo de su moto Gilera Smash de 110 cc cuando perdió por completo el control, impactando nada menos que contra una persona.
Quién era el joven de 27 años que falleció por el golpe de una moto en "willy" en Costanera
La brutalidad del impacto lateral provocó heridas mortales de forma inmediata en la víctima, quien cayó inmediatamente sobre la calle
La brutalidad del impacto lateral provocó heridas mortales de forma inmediata en la víctima, quien cayó inmediatamente sobre la calle. Lejos de intentar asistirlo, el motociclista se puso de pie, abandonó el cuerpo y escapó corriendo del lugar.
Quién era el joven soldado fallecido en plena Costanera de Posadas
La víctima fatal de este doloroso hecho fue identificada como Rodrigo Adán Barrientos, de 27 años. El joven era un soldado voluntario del Ejército Argentino que prestaba servicios con orgullo en la prestigiosa Compañía de Cazadores de Monte XII, una unidad militar de élite con asiento en la capital misionera.
Quienes lo conocían en el ámbito castrense describen a Barrientos como un profesional cumplidor, leal y una persona profundamente querida por sus pares. Su vocación de servicio lo había llevado a integrar una de las fuerzas más activas de la región, donde se preparaba día a día para proteger a la comunidad.
La noticia de su fallecimiento causó una profunda conmoción tanto en Posadas como en el seno del Ejército Argentino. En las redes sociales, amigos, familiares y compañeros empiezan a despeddir a Rodrigo con mensajes cargados de dolor, recordándolo como un joven alegre, familiero y sumamente trabajador.
El insólito error virtual que permitió atrapar al conductor
Ante el escape, los investigadores iniciaron un minucioso rastreo en redes sociales y detectaron un detalle clave: el sospechoso tenía activa una publicación en Facebook Marketplace donde ofrecía a la venta exactamente la misma moto que abandonó en la tragedia.
A través de esa pista virtual, la policía logró identificar al sospechoso y allanó un domicilio en el barrio Madariaga, donde finalmente detuvieron a Juan Gabriel D. N., de 18 años. Aunque la detención trae un alivio parcial, no devuelve la vida que la imprudencia arrebató, por lo que la familia y la comunidad exigen que la Justicia actúe con la máxima firmeza.