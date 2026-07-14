VIDEO: el brutal impacto del motociclista haciendo "willy" que mató a un joven en Costanera

ATROPELLÓ Y MATÓ A UN SOLDADO

- La investigación por la muerte de Rodrigo Barrientos, de 26 años, ocurrida este domingo sobre la avenida Costanera de Posadas, permitió identificar y detener al presunto conductor de la motocicleta involucrada en el hecho

Misiones pic.twitter.com/kXHUQ3Csh3 — Vía Szeta (@mauroszeta) July 13, 2026

La moto, fuera de control, derrapó violentamente e impactó de costado a Barrientos, quien se encontraba en el lugar. El golpe fue seco y devastador: el cuerpo del soldado voló y cayó pesadamente sobre el asfalto, quedando inmóvil de manera instantánea.

Al llegar el personal de emergencias médicas, lamentablemente solo se pudo constatar su deceso producto de las gravísimas lesiones sufridas en el impacto.

El abandono y un insólito error virtual

Lejos de mostrar un mínimo rastro de humanidad, el conductor de la moto se puso de pie, observó el cuerpo de la víctima y decidió emprender una veloz huida a pie, dejando abandonada la Gilera smash sobre el pavimento junto al cuerpo de Barrientos.

Efectivos de la Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones iniciaron un minucioso rastreo informático que los llevó directo a las redes sociales. El sospechoso había cometido un error tan insólito como delatador: en su perfil personal de Facebook Marketplace mantenía activa una publicación donde ofrecía a la venta exactamente la misma moto Gilera Smash que había abandonado en la escena de la tragedia.

Gracias a ese descuido virtual, los investigadores lograron establecer la identidad del presunto autor. Cerca de las 16:00 de ese mismo domingo, mediante un rápido allanamiento en el barrio Madariaga, la policía logró detener a Juan Gabriel D. N., un joven de apenas 18 años, quien quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.