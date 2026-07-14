La Costanera de Posadas, habitualmente un espacio de encuentro y esparcimiento, se convirtió en el escenario de una tragedia inexplicable que combina la imprudencia al volante, la muerte de un joven que indigna a toda la provincia y que quedó registrada en un video.
VIDEO: el brutal impacto del motociclista haciendo "willy" que mató a un joven en Costanera
La lamentable tragedia quedó registrada en una de las cámaras de seguridad de la Costanera
El dramático episodio ocurrió a las 5:30 de la mañana, cuando la visibilidad y el movimiento en la zona eran aún escasos. Sin embargo, las cámaras de seguridad del Centro Integral de Operaciones (CIO 911) registraron con una nitidez escalofriante la secuencia que terminó con la vida de Rodrigo Adán Barrientos, un soldado voluntario de 27 años que prestaba servicios en la prestigiosa Compañía de Cazadores de Monte XII del Ejército Argentino.
Una pirueta mortal en la madrugada
En el video de vigilancia se observa cómo un motociclista a bordo de una Gilera Smash de 110 cc avanza en sentido oeste-este por la calzada, realizando la peligrosa maniobra conocida popularmente como "willy", elevando la rueda delantera y perdiendo por completo la estabilidad del rodado.
La moto, fuera de control, derrapó violentamente e impactó de costado a Barrientos, quien se encontraba en el lugar. El golpe fue seco y devastador: el cuerpo del soldado voló y cayó pesadamente sobre el asfalto, quedando inmóvil de manera instantánea.
Al llegar el personal de emergencias médicas, lamentablemente solo se pudo constatar su deceso producto de las gravísimas lesiones sufridas en el impacto.
El abandono y un insólito error virtual
Lejos de mostrar un mínimo rastro de humanidad, el conductor de la moto se puso de pie, observó el cuerpo de la víctima y decidió emprender una veloz huida a pie, dejando abandonada la Gilera smash sobre el pavimento junto al cuerpo de Barrientos.
Efectivos de la Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones iniciaron un minucioso rastreo informático que los llevó directo a las redes sociales. El sospechoso había cometido un error tan insólito como delatador: en su perfil personal de Facebook Marketplace mantenía activa una publicación donde ofrecía a la venta exactamente la misma moto Gilera Smash que había abandonado en la escena de la tragedia.
Gracias a ese descuido virtual, los investigadores lograron establecer la identidad del presunto autor. Cerca de las 16:00 de ese mismo domingo, mediante un rápido allanamiento en el barrio Madariaga, la policía logró detener a Juan Gabriel D. N., un joven de apenas 18 años, quien quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.