La conoció en una app de citas, y meses después la descubrió en una grabación terrorífica

El jefe de policía de Falls Township, Nelson Whitney, relató el operativo. "Recibimos una llamada por una mujer que entraba por la fuerza a la casa de uno de nuestros residentes en Fairless Hills. Respondimos y, efectivamente, los oficiales vieron a una joven de 30 años trepando por una ventana, la detuvieron y luego nos enteramos de toda la historia", declaró el oficial.

Lo que se vio en el video

El hombre nunca pensó que una cita concertada en una app terminaría en una pesadilla.

Los agentes encontraron a Harris ingresando por la abertura con elementos llamativos. Llevaba una botella de vino tinto junto con un helado de agua italiano. Planeaba organizar una velada romántica sorpresiva, ignorando por completo la decisión del dueño de casa sobre la ruptura formal.

El responsable policial resumió el conflicto subyacente entre ambos involucrados. "El hombre decidió no continuar la relación, pero supongo que la mujer quería continuarla", afirmó Whitney ante la prensa. Tras el incidente, las fuerzas de seguridad acusaron a la infractora formalmente por los delitos de acecho, allanamiento de morada junto con hostigamiento continuo.