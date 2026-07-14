La conoció en una app de citas, y meses después la descubrió en una grabación terrorífica

Un residente de Pensilvania vivió una pesadilla luego de terminar un vínculo amoroso. Todo comenzó en enero cuando conoció a Lindsay Harris a través de una conocida app enfocada en concretar citas. Luego de salir durante un corto tiempo, el protagonista de la historia decidió poner punto final al naciente romance.
Sin embargo, la exnovia se negó a aceptar el rechazo. Las autoridades locales explicaron que la sospechosa desarrolló una obsesión profunda casi de inmediato. Durante semanas, el damnificado notó movimientos extraños en su domicilio. Constantemente encontraba objetos que cambiaban de lugar misteriosamente, aunque nunca le proporcionó su dirección a la acosadora.
Obsesión de terror
La situación alcanzó su momento más crítico a fines de junio. El dueño de la propiedad llamó al servicio de emergencias al detectar una intrusión. Los policías acudieron velozmente al lugar. Según los reportes compartidos en un video del canal NBC Philadelphia, el escenario del arresto resultó sumamente peculiar para los uniformados.
El jefe de policía de Falls Township, Nelson Whitney, relató el operativo. "Recibimos una llamada por una mujer que entraba por la fuerza a la casa de uno de nuestros residentes en Fairless Hills. Respondimos y, efectivamente, los oficiales vieron a una joven de 30 años trepando por una ventana, la detuvieron y luego nos enteramos de toda la historia", declaró el oficial.
Lo que se vio en el video
Los agentes encontraron a Harris ingresando por la abertura con elementos llamativos. Llevaba una botella de vino tinto junto con un helado de agua italiano. Planeaba organizar una velada romántica sorpresiva, ignorando por completo la decisión del dueño de casa sobre la ruptura formal.
El responsable policial resumió el conflicto subyacente entre ambos involucrados. "El hombre decidió no continuar la relación, pero supongo que la mujer quería continuarla", afirmó Whitney ante la prensa. Tras el incidente, las fuerzas de seguridad acusaron a la infractora formalmente por los delitos de acecho, allanamiento de morada junto con hostigamiento continuo.