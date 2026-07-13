El precio del petróleo se dispara por los nuevos bombardeos de Estados Unidos a Irán

El crudo de petróleo arranca la semana con fuertes alzas tras los nuevos bombardeo en Medio Oriente.

Las autoridades de Teherán declararon el cese total de actividades en los canales marítimos comerciales bajo su órbita. No obstante, portavoces oficiales de Washington desestimaron la efectividad del bloqueo y sostuvieron que la navegación de las flotas comerciales continúa en desarrollo regular mediante escolta militar.

Bloqueo en el estrecho de Ormuz e impacto en el petróleo

La principal preocupación de los operadores internacionales se concentra en las vías navegables por donde transita el crudo de exportación. La reactivación de los combates se focaliza en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, un corredor marítimo estratégico que conecta a los productores del golfo Pérsico con las refinerías globales. Por esta ruta circula habitualmente cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

De acuerdo con los reportes de las agencias de seguimiento marítimo, el tráfico de buques cisterna disminuyó notablemente tras los comunicados del gobierno norteamericano y las respuestas de Irán del fin de semana, quedando reducida la navegación a embarcaciones de bandera local.

La inestabilidad civil y militar en los puertos de carga ha generado incertidumbre sobre la continuidad de los suministros. En adición al incremento del petróleo, el gas natural comercializado en el índice holandés TTF presentó un avance del 3,6%. El mercado de bonos de los Estados Unidos también reflejó variaciones sustanciales en sus tasas de rendimiento a 10 años como respuesta al conflicto.

El estrecho de Ormuz en el centro del conflicto.

Consecuencias globales de la crisis y el petróleo

Las principales bolsas de valores de Europa y Asia sufrieron caídas en sus índices de referencia ante el temor de una crisis energética prolongada. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, emitió una advertencia formal donde remarcó que un retorno a las hostilidades a gran escala acarreará consecuencias complejas para la estabilidad económica global y el mercado del petróleo.

La disputa actual se intensificó tras la propuesta de un corredor naval conjunto entre la administración norteamericana y Omán, diseñado para evadir las inspecciones de las patrullas marítimas de Irán. La representación parlamentaria de Teherán rechazó la medida e indicó que los acuerdos previos quedaron sin efecto debido a las sanciones y los ataques dirigidos a su infraestructura costera.