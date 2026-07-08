El petróleo saltó 6% y caen las bolsas por la tensión entre Estados Unidos e Irán

Caída generalizada en las bolsas globales

La volatilidad del sector energético arrastró a las principales plazas financieras, provocando que las bolsas de valores globales operen con marcados descensos estructurales. En el continente asiático, el índice Nikkei de Tokio sufrió una contracción del 2,1%, al tiempo que el indicador Kospi de Seúl lideró las pérdidas regionales con un desplome del 5,4%. En Europa, las cotizaciones bursátiles de los países del bloque comunitario abrieron la jornada con pérdidas generalizadas que rozaron el 3%.

El mercado de futuros de Wall Street en Nueva York también anticipó una rueda de operaciones comerciales teñida de rojo, reflejando el temor de los inversores ante posibles bloqueos comerciales prolongados y una desaceleración económica global. Además de la suba del crudo, el valor del gas natural en los mercados mayoristas europeos avanzó un 5,33%, alcanzando un costo de 49,06 euros por megavatio hora.

Donal Trump dio por terminada la tregua con Irán.

Las declaraciones de Trump sobre el petróleo y el conflicto

El anuncio formal sobre el colapso de la tregua fue realizado por el mandatario estadounidense durante el desarrollo de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ankara, Turquía. "Por lo que a mí respecta, ha terminado", declaró el gobernador del país norteamericano al ser consultado por la prensa internacional sobre el estado de la negociación con las autoridades de Teherán, tras calificar las conversaciones diplomáticas bilaterales previas como una ineficiente asignación de tiempo.

Fuentes oficiales confirmaron que el reinicio de las restricciones punitivas busca limitar los canales de financiamiento externo de la nación islámica. Ante el nuevo escenario de inestabilidad geopolítica en Medio Oriente, analistas de Wall Street advierten que la persistencia de un valor elevado en el barril de petróleo podría generar presiones inflacionarias a corto plazo en las economías occidentales debido a los costos asociados a la logística y el transporte.