Mendoza busca expertos para evaluar si la Cuenca Cuyana puede convertirse en una "mini Vaca Muerta"

Mendoza da un importante paso para estudiar su potencial en petróleo y gas no convencional.

La búsqueda de petróleo y gas no convencional en Mendoza

Durante más de un siglo, Mendoza produjo petróleo de yacimientos convencionales, donde los hidrocarburos migraron desde la roca donde se formaron y quedaron acumulados en reservorios de los que pueden extraerse con relativa facilidad. Sin embargo, esos campos llevan décadas de explotación y muchos ya están en una etapa de declinación, por lo que cada vez producen menos petróleo.

En Vaca Muerta ocurre algo diferente. Allí el petróleo y el gas permanecen atrapados en la roca que los generó, por lo que para extraerlos se requieren perforaciones horizontales y fractura hidráulica (fracking). Es una explotación más compleja y costosa, pero permite acceder a enormes volúmenes de hidrocarburos que antes no podían producirse de manera rentable.

Ese potencial convirtió a Vaca Muerta en el principal polo de inversiones petroleras del país.

Lo que ahora quiere saber Mendoza es si la Formación Cacheuta, en la Cuenca Cuyana –en el norte-, reúne condiciones geológicas similares para desarrollar hidrocarburos no convencionales.

Áreas de concesiones de explotación y pozos de petróleo y gas en la Cuenca Cuyana, de Mendoza. Pliego de especificaciones técnicas Concurso Público Formación Cacheuta

Si los estudios lo confirman, la provincia podría abrir una nueva etapa para una industria petrolera cuyos yacimientos tradicionales muestran señales de agotamiento y atraer inversiones hacia un nuevo tipo de explotación; como está sucediendo bien al sur de Malargüe, en la llamada lengua mendocina de Vaca Muerta.

Lo que sabemos de la Formación Cacheuta

La Formación Cacheuta es una unidad geológica ubicada en la Cuenca Cuyana –que abarca el norte de Mendoza, el noroeste de San Luis y el sur de San Juan-. Tiene una superficie aproximada de 66.348 km² y cuenta con 35 áreas delimitadas (12 concesiones de explotación y 23 áreas libres).

Dentro de Mendoza hay áreas como Cacheuta, Barrancas, Vizcacheras, Ceferino y otros yacimientos históricos.

El estudio de su potencial implica analizar su marco estructural, geoquímica (Carbono Orgánico Total), madurez térmica, petrofísica y propiedades mecánicas (geomecánica) para su desarrollo.

Aunque la Cuenca Cuyana tiene unos 3.100 pozos perforados, solo unos 700 (el 25%) aportan información sobre la Formación Cacheuta, porque llegaron hasta esa capa de roca o la atravesaron. Es decir, todavía hay relativamente pocos datos para conocer con precisión su potencial.

Qué buscarán los especialistas en la Formación Cacheuta de Mendoza

Medir el potencial de la formación. Estimar cuánto petróleo y gas no convencional podría contener la Formación Cacheuta.

podría contener la Formación Cacheuta. Determinar cuánto puede extraerse. No todo el petróleo que hay en la roca puede producirse, por lo que también se evaluará qué porcentaje sería técnicamente recuperable.

que hay en la roca puede producirse, por lo que también se evaluará qué porcentaje sería técnicamente recuperable. Encontrar las zonas más prometedoras. El estudio identificará los sectores con mejores condiciones geológicas para concentrar futuras perforaciones y reducir riesgos.

Atraer inversiones. Con esa información, Mendoza buscará ofrecer mayor certeza a las empresas interesadas en desarrollar hidrocarburos no convencionales en la provincia.

La apertura de ofertas para este concurso está programada para el 14 de julio de 2026. El informe final deberá incluir recomendaciones para futuras perforaciones exploratorias y posibles alianzas público-privadas para su desarrollo.