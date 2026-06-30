Pronóstico del tiempo: el frío polar extremo se sentirá en Mendoza a partir del miércoles

El frío polar se instalará tres días seguidos en Mendoza, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: Cristián Lozano /Diario UNO

El pronóstico del tiempo anticipa un frente frío polar húmedo

Desde la noche del martes se espera el ingreso del frente que comenzará por el Sur hasta cubrir toda la provincia durante la madrugada del miércoles con ráfagas de viento sur de moderadas a fuertes.

Esto traerá mucha nubosidad y posibilidad de nevadas en el llano de Malargüe, San Rafael, el Valle de Uco, mientras que hay posibilidad de caída de aguanieve en zonas del Oeste del Gran Mendoza.

Al frío polar hará que las máximas ronden entre 5 y 8 grados, siendo el jueves el día más frío con 3 grados de mínima y 5 grados de máxima, según el pronóstico del tiempo de Elizabeth Naranjo Tamayo. El sábado repuntaría la máxima con 10 grados de máxima.