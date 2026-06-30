Un frente frío de aire polar y húmedo llegará a Mendoza, según anticipa el pronóstico del tiempo. Esto traerá viento sur durante la noche de este martes y madrugada del miércoles, abundante nubosidad y un marcado descenso de las temperaturas. Las máximas no superarán los 8 grados.
Pronóstico del tiempo: el frío polar extremo se sentirá en Mendoza a partir del miércoles
Desde la noche de este martes y madrugada del miércoles ingresará el viento del sur que traerá condiciones muy frías, según el pronóstico del tiempo
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a radio Nihuil que este martes se registraron heladas generales en el Sur, Valle de Uco y el Este de Mendoza.
Luego de una mínima que se ubicó en 1 grado bajo cero, la máxima esperada para este martes es de 12 grados con aire frío.
El pronóstico del tiempo anticipa un frente frío polar húmedo
Desde la noche del martes se espera el ingreso del frente que comenzará por el Sur hasta cubrir toda la provincia durante la madrugada del miércoles con ráfagas de viento sur de moderadas a fuertes.
Esto traerá mucha nubosidad y posibilidad de nevadas en el llano de Malargüe, San Rafael, el Valle de Uco, mientras que hay posibilidad de caída de aguanieve en zonas del Oeste del Gran Mendoza.
Al frío polar hará que las máximas ronden entre 5 y 8 grados, siendo el jueves el día más frío con 3 grados de mínima y 5 grados de máxima, según el pronóstico del tiempo de Elizabeth Naranjo Tamayo. El sábado repuntaría la máxima con 10 grados de máxima.