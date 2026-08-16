Domingo triste: Mendoza estará nublada y con lloviznas durante todo el día

El pronóstico del tiempo para este domingo 16 de agosto anticipa un cierre de fin de semana plenamente invernal en Mendoza. A diferencia de las jornadas anteriores, la inestabilidad se extenderá por todo el territorio provincial con precipitaciones continuas, un marcado descenso de la temperatura.
Alerta en el sur
El Servicio Meteorológico Nacional emitió ayer una alerta amarilla por nevadas que afectará de manera directa al sur provincial, abarcando las zonas cordilleranas y precordilleranas de Malargüe y sectores de San Rafael.
Las autoridades advirtieron que la acumulación de nieve podría dificultar la visibilidad y generar complicaciones en la transitabilidad de las rutas de alta montaña.
Precipitaciones en el llano
Para el centro, este y norte de la provincia, el panorama estará dominado por lluvias y lloviznas a lo largo de toda la jornada. Durante la madrugada se esperan las primeras lluvias aisladas con 9°C, para luego dar paso a precipitaciones más firmes durante la mañana, momento en el que se registrará la temperatura mínima del día con 5°C.
La probabilidad de caída de agua se mantendrá alta, oscilando entre el 40% y el 70% de forma ininterrumpida.
Durante la tarde y la noche, el tiempo continuará inestable con lluvias persistentes en gran parte del llano. El termómetro apenas alcanzará una máxima de 14°C por la tarde, retrocediendo hacia los 11°C al caer la noche.
El viento soplará de manera constante desde el sector sur, incrementando su intensidad con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora hacia el cierre del día, marcando el ingreso de una masa de aire frío que intensificará las bajas temperaturas para el inicio de la semana.
En pocas palabras
- Inestabilidad total: Mendoza espera un domingo de lluvias y lloviznas en todo el territorio provincial.
- Alerta en el sur: el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por nevadas en zonas cordilleranas y precordilleranas del sur.
- Temperaturas bajas: se prevé un marcado descenso de temperatura con máximas que no superarán los 14°C.