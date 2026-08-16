Domingo triste: Mendoza estará nublada y con lloviznas durante todo el día

Precipitaciones en el llano

Para el centro, este y norte de la provincia, el panorama estará dominado por lluvias y lloviznas a lo largo de toda la jornada. Durante la madrugada se esperan las primeras lluvias aisladas con 9°C, para luego dar paso a precipitaciones más firmes durante la mañana, momento en el que se registrará la temperatura mínima del día con 5°C.

La probabilidad de caída de agua se mantendrá alta, oscilando entre el 40% y el 70% de forma ininterrumpida.

Durante la tarde y la noche, el tiempo continuará inestable con lluvias persistentes en gran parte del llano. El termómetro apenas alcanzará una máxima de 14°C por la tarde, retrocediendo hacia los 11°C al caer la noche.

El viento soplará de manera constante desde el sector sur, incrementando su intensidad con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora hacia el cierre del día, marcando el ingreso de una masa de aire frío que intensificará las bajas temperaturas para el inicio de la semana.