Lluvia y neblina: así pronostican que será el fin de semana en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana con condiciones variables e inestabilidad en Mendoza. Las jornadas estarán marcadas por la presencia de lluvias aisladas, bancos de neblina matinales y temperaturas templadas en el llano.
Sábado con lluvias hacia la tarde
El sábado 15 de agosto se presentará con cielo cubierto desde las primeras horas. Durante la madrugada y la mañana el tiempo estará nublado, con marcas térmicas de 13°C y 14°C respectivamente, y vientos regulares del este con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Hacia la tarde y la noche cambiarán las condiciones meteorológicas con la llegada de lluvias aisladas, registrándose una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima del día alcanzará los 16°C por la tarde, descendiendo a 15°C durante la noche, momento en que los vientos rotarán levemente al sector noreste entre 7 y 12 km/h. La mínima estimada para la jornada será de 13°C.
Domingo con neblina
Para el domingo 16 de agosto se espera una primera mitad del día con visibilidad reducida debido a la presencia de neblina durante la madrugada y la mañana, acompañada por vientos del sur de 7 a 12 km/h y una temperatura de 13°C. Para esta franja, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, entre el 0% y el 10%.
Durante la tarde y la noche el cielo pasará a estar mayormente nublado, sin chances de lluvias. Las condiciones térmicas mejorarán sensiblemente, alcanzando una máxima de 18°C. Hacia el cierre de la jornada, los vientos ingresarán desde el sudeste con una intensidad de entre 13 y 22 km/h.
En pocas palabras
- Pronóstico extendido: el Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias aisladas y neblina para el fin de semana en Mendoza.
- Sábado: se esperan lluvias aisladas hacia la tarde y noche, con una máxima de 16°C.
- Domingo: habrá neblina matinal y cielo mayormente nublado por la tarde, con una máxima de 18°C.