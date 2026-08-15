Lluvia y neblina: así pronostican que será el fin de semana en Mendoza

Sábado con lluvias hacia la tarde

El sábado 15 de agosto se presentará con cielo cubierto desde las primeras horas. Durante la madrugada y la mañana el tiempo estará nublado, con marcas térmicas de 13°C y 14°C respectivamente, y vientos regulares del este con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde y la noche cambiarán las condiciones meteorológicas con la llegada de lluvias aisladas, registrándose una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima del día alcanzará los 16°C por la tarde, descendiendo a 15°C durante la noche, momento en que los vientos rotarán levemente al sector noreste entre 7 y 12 km/h. La mínima estimada para la jornada será de 13°C.