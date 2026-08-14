Bausili en Mendoza: "Trabajamos para que el ahorro de los argentinos se convierta en inversión"

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, durante su exposición junto al diputado nacional Lisandro Nieri. Foto: Prensa de Gobierno

El titular del Banco Central habló del "miedo a tomar decisiones" por otras experiencias

En la transición económica hacia una economía desregulada todavía existe "miedo a tomar decisiones" por lo vivido en experiencias pasadas, un factor que irá mutando hacia expectativas favorables, evaluó.

El haber sorteado la corrida cambiaria de octubre del año pasado ha dejado una enseñanza a aquellas empresas que se stockearon pensando que la inflación se dispararía, razonó.

De la relación con Estados Unidos ponderó más los acuerdos comerciales que se mantendrán en el tiempo que el auxilio financiero coyuntural durante la previa de las elecciones del año pasado.

Ya no hay razones estructurales, según Bausili, para pensar en una nueva espiral inflacionaria, y el dato de julio, que "fue un paso atrás", respondió a cuestiones estacionales, como el rubro turismo.

Los préstamos en dólares para las empresas

El anuncio referido a la habilitación para otorgar préstamos en dólares, que incluye a las empresas que no exportan, está dentro de márgenes acotados y condiciones de robustez financiera y cambiaria, precisó, lo que garantiza avanzar con solidez, dinamizando la política crediticia para la producción de un segmento específico.

"Siempre hay riesgo", respondió ante una consulta, pero lo relativó en los requisitos establecidos para los préstamos. Además, Bausili hizo hincapié en el extraordinario superávit de cuenta corriente y remarcó que el ahorro debe traducirse en inversión.

En cuanto a quienes tomaron préstamos a altísimas tasas, que luego entraron en mora, especuló que el error fue que calcularon que las deudas se licuarían por inflación, fenómeno que no sucedió.

Cornejo: "Apoyaremos el proyecto de autonomía del Banco Central"

En la disertación titulada "Balance de gestión, perspectivas y desafíos económicos", dentro de un ciclo organizado por la Bolsa de Comercio de Mendoza, habló en primer término el gobernador Alfredo Cornejo, quien destacó la necesidad de autonomía y continuidad de las autoridades del Banco Central, y anticipó su apoyo a la reforma de la Carta Orgánica de la entidad. "No más financiamiento al Tesoro ni emisión monetaria", como pilar de la estabilización económica, tal como sucede en Perú y en otros países de la región, indicó.

En línea con la política económica nacional, Cornejo avaló el saneamiento del balance de la autoridad monetaria y precisó que el diputado mendocino Lisandro Nieri también había presentado un proyecto similar al del Poder Ejecutivo para otorgarle independencia.

Alfredo Cornejo anticipó su apoyo al proyecto para otorgar autonomía a la autoridad monetaria. Foto: Prensa de Gobierno

Cornejo planteó que el objetivo de la estabilización debe trascender el corto plazo y traducirse en instituciones firmes capaces de sostener una economía estable y consideró indispensable que el sistema financiero funcione adecuadamente para ampliar el acceso al crédito de las empresas, especialmente las pymes, de los sectores productivos y de quienes necesitan financiamiento para la vivienda y nuevos proyectos.

El Gobernador aprovechó para poner en valor las oportunidades para la Provincia, ya que cuenta con una "economía diversificada, proyectos energéticos en ejecución y una cartera de inversiones vinculadas a la minería; además de fortalezas en agroindustria, alimentos, turismo y servicios".

El mandatario afirmó que “Mendoza necesita un mercado de capitales y un sistema financiero que apoyen y acompañen ese crecimiento” y abogó por una Argentina que pueda "recuperar una moneda estable, crédito de largo plazo y previsibilidad para invertir".

El encuentro no deja dudas de la sintonía programática del Gobierno provincial con el de Javier Milei, bajo el entendimiento de que el nuevo escenario es una fuente de oportunidades para el desarrollo económico de la Provincia.