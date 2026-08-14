Caso Alan Villouta: Alfredo Cornejo anunció una reforma para limitar los plazos de la Corte

Encuentro entre Alfredo Cornejo y la familia de Alan Villouta

En paralelo al anuncio del gobernador de Mendoza, tanto la familia de Alan Villouta como la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional anunciaron que presentarán recursos de casación para intentar revertir la prescripción.

Una vez que eso suceda, será nuevamente la Suprema Corte de Justicia la que deberá revisar el caso.

Tras la reunión con los padres de Alan, Cornejo apuntó directamente contra la demora de la Sala Penal II del máximo tribunal: “Nadie que haya perdido un hijo debería atravesar, además, la angustia de que una causa llegue a este punto por dilaciones judiciales”.

Del encuentro con Cornejo participaron los padres de Alan Villouta (Andrés y Andrea) y el procurador Gullé.

Y adelantó que enviará un proyecto de ley para modificar la legislación vigente que actualmente rige los tiempos de resolución de recursos ante la Corte sean perentorios.

La posición de Cornejo frente a la Corte

"Acompañamos a la familia de Alan Villouta en su lucha por justicia”, manifestó el gobernador Cornejo, quien cerró su mensaje en redes con una dura crítica sobre el funcionamiento de la Justicia: "Debe brindar respuestas en tiempo y forma. Cuando llega tarde deja de cumplir con su función".

La demora de la Corte quedó en el centro del caso

La condena contra Verdenelli había sido dictada en abril de 2020. La defensa presentó apelaciones ante la Suprema Corte, pero el máximo tribunal provincial recién dejó firme la sentencia en abril de 2026, casi 6 años después y apenas un día antes de que venciera el plazo de prescripción de la condena.

De esa resolución de la Corte, Verdenelli fue notificado 4 días después porque se encontraba de viaje en Malargüe, por lo que la defensa solicitó la prescripción de la condena.

Finalmente, el Tribunal Penal Colegiado N°2 hizo lugar al planteo y declaró extinguida la acción penal por el paso del tiempo.

Ahora, la familia de Alan Villouta y la Fiscalía buscarán que la Corte revise esa decisión mediante sendos recursos de casación.

El caso lleva 9 años desde el atropello seguido de muerte y fuga.